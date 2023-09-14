росія оголосила про висилку двох американських дипломатів, яких москва звинуватила у нібито роботі з російським громадянином, обвинуваченим у співпраці з іноземною державою. Про це повідомляє Reuters.

У заяві Міністерства закордонних справ рф ідеться про те, що воно викликало посланника США Лінн Трейсі і повідомило їй, що перший секретар посольства Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн мають покинути росію протягом семи днів.

Посольство США підтвердило факт висилки.