У рф оголосили 2 дипломатів США персонами нон грата [ Редагувати ]
росія оголосила про висилку двох американських дипломатів, яких москва звинуватила у нібито роботі з російським громадянином, обвинуваченим у співпраці з іноземною державою. Про це повідомляє Reuters.
У заяві Міністерства закордонних справ рф ідеться про те, що воно викликало посланника США Лінн Трейсі і повідомило їй, що перший секретар посольства Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн мають покинути росію протягом семи днів.
Посольство США підтвердило факт висилки.
Названі особи вели незаконну діяльність, підтримуючи контакт із громадянином росії Р. Шоновим, обвинуваченим у "конфіденційному співробітництві" з іноземною державою.
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