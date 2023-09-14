Окупанти атакували мирних жителів Херсонської області [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, окупанти атакували двох чоловіків поблизу села Михайлівка Бериславського району Херсонської області. Вони зазнали поранень.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
російська армія атакувала цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки. Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 років.
В ОВА уточнюють, що чоловіків уже госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.
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