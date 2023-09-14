Зеленський зустрівся з корейським міністром: деталі [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна додала нової економічної конкретики до відносин із Республікою Корея.
Зустрівся з міністром земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу. Закликав до активної роботи на українському ринку.
"Впевнений, що така співпраця дасть нам змогу забезпечити нові робочі місця й нове економічне зростання як для України, так і для Республіки Корея", - додав він.
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