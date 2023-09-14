Запеклі бої тривають на Бахмутському напрямку. Російські війська там намагаються відбити втрачені позиції. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки. Докладніше про ситуацію на східному фронті - розкажуть наші кореспонденти.

Окупанти і далі, ігноруючи міжнародне гуманітарне право, вбивають мирне населення - сорок два обстріли з РСЗО по цивільних об'єктах та позиціях наших оборонців. Минулої доби відбулося двадцять девʼять бойових зіткнень, ворог завдав два ракетних та девʼяносто два авіаційних удари.

Це наші штурмовики заходять на позиції окупантів під Бахмутом. Піхота вирушає уперед під прикриттям бійців розрахунку РПГ. На цьому напрямку Сили оборони мають успіх, зокрема, в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Там активно працює наша аеророзвідка, коригуючи вогонь артилерії по ворожій піхоті.

Вогнеметники з полку РХБ захисту - теж підсилюють штурмовиків.

Противник продовжує шукати слабкі місця і намагається атакувати, але безуспішно, на Лимано-Купʼянському напрямку окупанти зазнають серйозних втрат.

На лінії фронту ворожі обстріли теж не припиняються. А наші захисники нищать позиції ворога дронами та мінометами. Тиснуть на ворога і районі Авдіївки, проводять штурмові дії, окупанти ж б'ють по місту с "Градів", танків і артилерії. Під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку росіян. Проте рашисти не шкодують живої сили.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця на Купʼянському та Бахмутському напрямках противник не залишає спроб прорвати оборону ЗСУ в райнах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Наші захисники стійко тримають оборону Мар'їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи з займаних позицій.

Сили оборони України знищують склади та вражають тили противника по всій лінії фронту. У Генеральному штабі повідомили: за останню добу наші оборонці знищили пункт управління окупаційних військ. Триває евакуація з населених пунктів вздовж лінії фронту. Останню дитину з села Зарічне Лиманської громади вивіз підрозділ "Білий янгол". 9-річний Тимофій залишався там зі старенькою бабусею, решта дітей вже давно поїхала з цього села.

В їхній хаті через постійні обстріли не лишилося жодного цілого вікна. Тепер разом із 77-річною бабусею Тимофійко житиме в Лимані, там поліцейські підготували для них будинок.