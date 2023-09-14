Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України сьогодні провели у Харкові. Захід приурочили річниці деокупації частини Харківської області. В режимі онлайн нагальні проблеми в регіоні урядники та військова адміністрація обговорювали з місцевими жителями. Все чула Світлана Шекера.

Щоб дізнатися, що більш за все нині турбує людей на Харківщині, влаштували прямий зв'язок із Кабміном. В ефір виходять громади. Представники Оскільської ОТГ розповідають: світла не мають з лютого 2022-го.

Юрій Третьяков, житель села Донецьке:

Я мешканець села Донецьке. Лінія фронту пролягла через наші села, що призвело до їх знищення майже на 90%. Зараз ми стоїмо біля пошкодженої електромережі. З одним запитанням - коли буде розмінування.

У Балаклії скаржаться - не можуть повністю відновити водопостачання.

Микола Панасенко, в.о. начальника КП "Балаклійський водоканал":

Ми маємо можливість і бажання розпочати роботи, але не можемо розпочати роботи через щільність замінованих територій. Також ми потребуємо додаткового фінансування.

В Ізюмі - проблема з підключенням модульних котелен.

Виникла проблема з підключенням їх до мереж електропостачання. Це дуже важливе питання. Його потрібно вирішити терміново. Тому що ми можемо зірвати пуск опалювального сезону.

Зі зведенням в Ізюмі нової лікарні міністр охорони здоров'я запевняє - буде і будівля, і обладнання.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:

Уряд виділив 15 млн грн для розробки проектно-кошторисної документації на те, щоб відновити лікарню разом з тим корпусом, який був довгобудом. І окремо ми відпрацьовуємо з французами, які висловили на останній зустрічі готовність поставити все дороговартісне обладнання після того, як ми будемо черга за чергою відновлювати цю лікарню.

Голова Харківської ОВА додає - відновлення оперблоку ізюмської лікарні розпочнуться за 3 тижні. А от жителів Старо-Салтівської громади турбує коли завершать ремонтувати їхню дорогу. А от міст через Печенізьке водосховище, який є найкоротшою дорогою до Вовчанська - столичні чиновники відновити не обіцяють.

Мустафа Найєм, очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України:

Сама будова знаходиться приблизно в 25 км від кордону з рф, тому роботи повного відновлення починати небезпечно недоцільно, т.щ. можуть бути ситуації різні.

Поговорили і про можливі втрати бюджета Харкова у разі прийняття закону щодо повернення так званого військового податку до центрального бюджету. За ці кошти уряд пропонує спрямувати на виробництво укранського озброоєння.

Ігор Терехов, харківський міський голова:

За цей рік ми не дорахуємось приблизно 650 млн грн, за 2024 рік - 3 млрд 400 млн грн.

І вперше сьогодні прем'єр-міністр озвучив нові пропозиції до місцевих рад щодо цього податку. Містам запропонують компенсації.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ті громади, які отримають менше, ніж у 21-му році, уряд повністю дотацію вирівнювання приведе до тих показників, які були у 21 році, не менше. Це означає, що військове ПДФО буде відповідно скомпенсовано, так, як було це до війни.

Говорили й про реверсну релокацію - як повернути підприємства чи фахівців айті-сфери назад, на Харківщину. Учням - в уряді пообіцяли додаткові гаджети для навчання. Тим, хто втратив документи - легке оформлення пенсії. Аграріям - кредитування й компенсації за власноруч проведене гуманітарне розмінування.