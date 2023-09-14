У четвер, 14 вересня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи, над містом здійнявся дим.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Путилівка зараз", - ідеться в повідомленні.

Пізніше було опубліковано іншу фотографію з уточненням того, що це сталося в Київському районі Донецька.

Більше жодної іншої інформації про "прильоти" не повідомляють.