У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Штупун Олександр розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку, де точаться запеклі бої.

Українські воїни наразі стримують російські війська. Зокрема, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Марʼянки, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

"На Мелітопольському напрямку наші підрозділи закріплюються на звільнених територіях. У районах Малої Токмачки Та Львового на Запоріжжі ворог намагаючись іти вперед зазнав значних втрат", - додав він.