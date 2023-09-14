Відзавтра Болгарія знімає ембарго на імпорт зерна з України. За це рішення проголосувала більшість депутатів країни. Ще чотири наші сусідки - Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина - з відкриттям кордонів вагаються. Варшава наполягає на продовженні ембарго. Але Брюссель в його доцільності сумнівається. Чиї аргументи вагоміші? Розбиралася Ольга Жидецька.

Українське зерно - знову у центрі уваги. Про імпорт нашої агропродукції у Брюсселі говорять одразу на кількох майданчиках. На девʼятому засіданні Спільної координаційної профільної платформи за участі сусідок України з ЄС та офісу єврокомісара з питань торгівлі.

І на дебатах у Європарламенті. Там позицію Варшави, яка вимагає продовжити часткове ембарго на імпорт українського збіжжя, відстоює аграрний єврокомісар. Він наполягає - заборона забезпечила хиткий ціновий баланс на вутрішньому ринку 5-ти країн, що прийняли потоки наших харчів після російської блокади Чорноморських портів.

Януш Войцеховський, комісар ЄС з питань сільського господарства:

Щоби цього не зіпсувати, я гадаю, Україна теж би мала переоцінити свою позицію в цій справі. Адже альтернативою є поверененя хаосу, або якихось одосторонніх рішень певних країн-членів, якихось проблем з широкими протестами, блокадами, тощо. Це не буде добре для України. Абсолютно. Тим більше в ситуації з заблокованими портами в Чорному морі.

Войцеховський, як і польський уряд, апелює до захисту інтересів власних рільників. Навесні вони вийшли на масові протести, адже збільшення валу українського зерна знизило ціни в країні. Однак у такого підходу є чимало опонентів, навіть серед польських євродепутатів. Ембарго, зокрема, критикують за те, що воно відтерміновує, а не вирішує проблеми.

Марек Белька, депутат Європарламенту від Польщі:

Чому польський аграрний міністр сказав селянам тримати зерно, коли було відомо, що ціни впадуть? Чому польський прем'єр, що рік тому обіцяв українцям допомогу в транзиті, не допильнував брак інвестицій в логістику, і дозволив місцевим спекулянтам запустити зерно на локальніі ринки? Чому польський аграрний комісар, що прокинувся тільки після протестів селян, пропонує рішення, що суперечить правилам ЄС?

Не чекаючи рішення Єврокомісії у в Угорщині та Польщі вже заявили - у разі потреби продовжать ембарго навіть в односторонньому порядку.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Захистимо польських виробників зерна. Без огляду на те, яке рішення ухвалить Єврокомісія. Ми не чекатимемо на згоду брюсельських чиновників, коли йдеться про захист польських інтересів, про захист польських сімей і майбутього польських селян.

В Україні таким рішенням розчаровані і називають його політичним, а не економічним. Адже всі дані свідчать, що навіть падіння цін через збільшення пропозиції не призвело до збитковості.

Ілля Несходовський, економіст:

Та ціна, яка сформувалася в Польщі, вона була навіть для польського зерна конкурентною. Дисбаланс ринку дійсно привів до певних економічних втрат, але знову ж таки вони не призводили до збитковості діяльності Польщі, польських фермерів. Тобто фермери отримували відповідний прибуток, але звичайно не такий як був минулого року, не такий як попередні роки.

За місяць у Польщі парламентські вибори. А селяни - це 5-та частина електорату. Тож провладна партія задобрює їх як може. Україна ж теж боротиметься за своїх аграріїв і своє право на вільну торгівлю - позиватиметься через СОТ та Євроінституції.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

В умовах загального експортного потенціалу - це невеликі цифри. Але в умовах війни, коли нам гроші всі важливі - це були суттєві фінансові надходження. Кожен місяць неможливості імпортувати до цих країн фактично коштував Україні за різними оцінками в межах 300 млн євро, хтось каже, що в межах 180 млн євро.

Тим часом інша сфера, за яку бореться український уряд - розширеня можливостей транзиту через Європу. Про його заборону не йдеться. Однак проблем і тут вистачає.

Ілля Несходовський, економіст:

Порти, через які ми можемо зараз відправляти, вони не готові до такої кількості зерна. Тож далі воно не буде йти. Чому була реалізація в Польщі нашого зерна? Не тому що ми дуже сильно цього хотіли. А тому що просто напросто порти Польщі не могли транспортувати.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Ми виступаємо за те, щоби не робили санітарні і фіто-санітарні контролі по зерновій групі на території прикордонній. Коли поляки беруть певні аналізи, щоби дослідити. Це затримки, це простоювання техніки, це додаткові витрати на логістику. Ми виступаємо за те, щоби безпосередьо за місцем реалізації продукції. Це би значно пришвидшило рух автомобілів і залізниці.

Найбільше від східноєвропейського ембарго потерпають дрібні українські фермери. Їхні логістичні ланцюжки зруйновані і налагодити нові в умовах обмеженої можливості реалізації - дуже непросто. Водночас, тримісячна заборона не вирішила проблем і польських аграріїв.

Марек Белька, депутат Європарламенту від Польщі:

Заборона імпорту українських продуктів - це рішення проблеми тимчасове і аварійне, і колись закінчиться. Тож чи має польський уряд план для села і аграріїв на довше ніж три місяці? Рішення слід шукати в солідарній співпраці з Євросоюзом і Україною. Забезпечити збереження транзиту і захист польських виробників так, щоби не стати черговим інструментом у війні путіна, який тішиться з наших сварок.

Тим часом згоди щодо ембарго немає і серед самих 5 країн-ініціаторів. Зокрема Болгарський парламент проголосував за його скасування, а от Угорщина вимагає розширити список заборонених до ввезення агротоварів.