У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба розповів про те, які питання розглядали на Конгресі місцевих і регіональних влад та на чому акцентували увагу.

Три з половиною години йшло обговорення. Такий формат дуже цікавий і корисний. Більше 200 учасників, 30 представників міжнародних організацій та посольств, 130 представників Харківських громад, звичайних мешканців, представників центральних органів виконавчої влади. Широка дискусія, широкий спектр питань.

"Ми завітали у 19 локацій Харківщини, проговорили дуже багато різних проблем. Саме головне в цьому - те, що ми почули з перших вуст те, що хвилює людей на місця, у Чугуєві, або в Ізюмі, Куп'янську, інших населених пунктах Харківщини", - сказав він.

Можна виділити те, на що найбільше зараз увагу свою необхідно приділяти місцевій або регіональній владі - підготовка до опалювального сезону. Це те, про що говорили майже всі. Людей хвилює, яким чином він пройде. Слава Богу, що уряд тримає це питання на контролі, ми почули, що робота дуже активно ведеться, на завершувальному етапі все. З усім тим, громадяни дуже переживають з цього приводу.

"Питання медицини, питання освіти. Харківщина, на жаль, майже повністю у форматі офлайн навчається вже другий рік поспіль, а дітей дуже багато, тому надзвичайно важливо є забезпечення наших дітей і вчителів сучасними гаджетами, щоб вони могли користуватися сучасними технологіями, щоб здобувати освіту", - додав він.