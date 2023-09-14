Зеленський зустрівся з представниками української єврейської громади [ Редагувати ]
Напередодні Рош га-Шана президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української єврейської громади.
Напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади – з нашими воїнами та рабинами з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців.
"Дякую за підтримку нашої країни, нашого прагнення до миру. Мир може бути тільки завдяки перемозі України. І віримо, що зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше!", - зазначив президент
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