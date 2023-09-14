Дружня дипломатія. У Львові депутати Верховної Ради підписали з колегами з Литовського сейму протокол про співпрацю. Іноземні парламентарі пообіцяли сприяти нам з реформою децентралізації та допомогати з просуванням на шляху до ЄС.

А ще парламентарі провели відкритий діалог з громадами Львівщини. Про що говорили та домовлялися - знає Христина Гашенко.

Понад мільярд євро. Саме стільки Україна отримала від литовських друзів з початку великої війни. І це лише офіційно. Чимало грошей та іншої допомоги надіслали волонтерські організації. І це ще не все, запевняють литовські гості..

Вальдемарас Сарапінас, посол Литви в Україні:

Литва вже виконала або виконує зараз, маю на увазі модульне містечко і школу в Бородянці і дитячий садочок в Ірпені. Вбачаємо розвиток відносин не лише на рівні держав, але й рівні регіонів.

Допомагають литовці українцям із логістикою на міжнародному рівні. Зокрема у створенні транзитних шляхів в обхід сусідньої Білорусі.

Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Це те, що стратегічно і геополітично важливо звязати Північне море, Чорне море. Тому ми спільно наполягаємо, щоб Євросоюз розширив мережу "ті енд ті".

Крім того, литовські гості готові поділитися досвідом з українцями в євроінтеграції та підготовці до вступу в ЄС. Зокрема у галузі місцевого самоврядування. Насамперед, у завершенні реформи децентралізації. Яка на думку європейців, є однією з успішних за роки Незалежності.

Річардс Юшка, голова комітету сейму Литовської Республіки з питань державного управління та місцевого самоврядування:

Я впевнений, що наш досвід дозволить нам бути вашими консультантами, щоб ви навчилися з наших помилок і могли зроботи більше. Ми впевнені, що ваші процедури поойдуть плавно і ми швидко зможемо вас покликати, стати членом нашої великої сім'ї.

Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:

Ми все робимо для того, щоб якнайшвидше відбулася європейська інтеграція, щоб країна жила за новими якісними правилами, ми прагнемо для того, щоб до всіх процесів відновлення були максимально включені громади і мали всі громади інструменти для відновленя і розвитку.

У галузі самоврядування є над чим працювати, зокрема над бюджетами, кажуть представники громад. Міністерство фінансів запропонувало із доходів ОТГ забрати податок, який сплачують військові, працівники дснс та поліцейські. Для частини громад - ці гроші чи не єдиний доходід для їх розвитку.

Олег Вольський , міський голова Жовкви:

Такого ПДФО у нас забереться від 10-15 мільйонів гривень і це в той момент, коли умовно Жовківська громада тогоріч отримала на 11 мільйонів менше освітньої субвенції, коли ми ходимо так і просимо в наших колег з Новояворівська кошти для того, щоб покрити зарплату вчителям.

Нардепи на боці місцевих громад, кажуть, цей законопроект потребує доопрацювання.

Дмитро Микиша, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:

Ось ці депутати, які тут присутні, голосувати наврядчи будуть, а от з іншими треба попрацювати і щоб такого в майбутньому не було.

У міністерстві розвитку громад кажуть, працюють над новою формулою оподаткування. І невдовзі зможуть дати нову пропозицію.

Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Ми робимо моделювання . Уже зараз активізували роботу 4х проектів технічної допомоги, які в різних етапах, які стосуються якраз таки ПДФО і коли будемо мати модель, тоді зможемо вести з вами діалог.

Та поки в громадах обговорюють проекти законів, литовці запевнили, і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну у боротьбі з російським окупантом. В знак цього представники литовського сейму та депутати комітету Верховної Ради підписали протокол про подальшу співпрацю.