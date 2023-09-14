На варті українського неба - 24 на 7. Щойно ми чуємо з вами повітряну тривогу, вони вже у повній боєготовності. Українські зенітники - це ті профі-мисливці, що полюють на ворожі дрони-камікадзе. І збивають їх навіть у повній темряві фактично на 100%. Руслан Смєщук побував у підрозділі - знищувачів безпілотників. Дивімося.

Ніч, характерний звук двигуна "шахеда" - багато пострілів.

Ось так мобільні вогневі групи озброєні кулеметами, автоматами - та різноманітними прицілами полюють на російські дрони в небі Сумщини. І полюють вдало.

Роман, військовослужбовець ЗСУ:

Чотири "шахеда" на протязі місяця. - Скорость "шахеда" від 140 до 180 кілометрів, ви маєте там секунд 10 - не більше. Щоб у нього вцілити і його збити. Але 4 це вже значить, що ви розумієте як те робиться? - Ахаа так є навик.

Цей розрахунок нічних мисливців, майже весь складається з ужгородців та волинянина. Які зараз - двадцять чотири на сім - охороняють небо на півночі України.

Позивний "Юджин", військовослужбовець ЗСУ:

- То все скоро проісходить. Виїжджаємо на позицію різко. І акустично і фонарями підсвічуємо. То коли як получається. Стріляємо всі - з чого хто має.

В цей день результативний екіпаж нагороджує на позиціях - командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Вартість тих патронів, які є на автомат, або на кулемет крупнокаліберний - вони є ніщо в порівнянні з тією шкодою, яку ворог наніс би нашим критичним обʼєктам та цивільним обʼєктам або навіть життю громаждян України - цивільних та військовослужбовцій. Це гарний результат - я пишаюся ним і пишаюся, що такі люди є у нас в угрупованні.

А це військовослужбовці одніє із бригад, що воювала біля Білогорівської переправи. Там напружена ділянка фронту.

Позивний "Богун", військовослужбовець ЗСУ:

Мої хлопці показали себе з гарної сторони. Хоча ми ТРО і зброю нам дають таку досить стару і примітивну - ще радянських часів, відпрацювали - я вважаю - на відмінно. У нас були СПГ-9, ми їми на відмінно відпрацювали. І зробили так щоб вони працювали краще ніж в старі часи. Трошки їх переробляли.

СПГ-9 або Сапог - це важкий протитанковий гранатомет. Зброя стара - але досить влучна.

Позивний "Богун", військовослужбовець ЗСУ:

Ми працювали по бліндажам в основному. Але було так що і беху остановили - з неї повибігали ворожі сили..а ми як раз були туди наведені - то їх накрили...розбили пару бліндажів з особовим складом.

Тобто така щоденна, важка і кривава, але методична піхотна робота - по знищеню ворожих укріплень піхотинців та техніки. А поряд - навісом працювали побратими-мінометники. Накривали ворожу піхоту, яка ховалася в окопах.

Влад, мінометник, військовослужбовець ЗСУ:

Був такий як В - образний. Попали прям в центр. І наша розвідка перехопила їх по рації, що ми попали...ну їхнього командира затрехсотили, противника.

Влад - результативний навідник міномета. Його розрахунок та особисто чоловік має поважний список вражених та знищених ворожих військових. Під час розмови стає зрозуміло - звідки такі результат.

Влад, військовослужбовець ЗСУ:

Ну просто на навчаннях цікаво було просто. Сама зброя цікава, цікаво було як воно все проісходить. Сам принцип роботи по наводке.

Влад настільки вивчив міномети, що не тільки може дублювати кожного вояка з розрахунку, але і навчився швидко рахувати та філігранно наводити цю зброю. Всіх цих вояків нагородили. А після - вшанували пам'ять загиблих побратимів.