Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) планує вкотре проігнорувати прямі вимоги законодавства та розглядає можливість без погодження з Антимонопольним комітетом (АМКУ) передати завод з виробництва "Моршинської" в управління найближчому конкуренту - ТОВ "Карпатські мінеральні води". Про це редакції повідомив адвокат Маркіян Бем, котрий супроводжує в судах протидію рейдерському захопленню "Моршинської".

Відповідаючи на запитання журналіста про перебіг процесу захисту "Моршинської" від фактичного поглинання за сприяння АРМА та Бюро економічної безпеки, адвокат поділився отриманим від АРМА листом. "Повідомляємо, що АРМА планує укласти з ТОВ "Карпатські мінеральні води" договір управління активами (100% корпоративних прав компанії IDS Ukraine, включаючи Моршинський завод "Оскар", який входить до її складу. - Прим. ред.), зазначеними у запиті до отримання дозволу на концентрацію відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції”", - сказано у відповіді АРМА на запит адвокатів "Моршинської" від 5 серпня 2023 року.

Показово, що раніше АМКУ видав спеціальне роз’яснення, в якому чітко пояснив, що управителі арештованим майном, обрані на конкурсах АРМА, мають "отримати дозвіл на концентрацію в Антимонопольному комітеті України".

"Ігнорування прямих вимог закону стає нормальною практикою АРМА, - зазначив Маркіян Бем у розмові з журналістом. - До цього АРМА вже заручилося кричущо протизаконним рішенням суду, яке дозволяє агентству одноосібно змінювати керівника компаній, чиї акції перебувають під арештом, хоча такого права закон йому не надає, а суд протиправно підмінив закон і розширив повноваження АРМА. Отриманий нами зараз документ свідчить, що АРМА знову готове проігнорувати прямий імператив закону про захист економічної конкуренції та передати "Моршинську" без погодження з АМКУ в управління ТОВ "Карпатські мінеральні води".

Адвокат нагадав, що перед цим АРМА на конкурсі з численними порушеннями обрало переможцем конкурсу на управління "Моршинською" прямого конкурента - виробника "Карпатської джерельної". "Все виглядає так, що АРМА поспішає фіналізувати захоплення 100% акцій компанії в інтересах рейдера. Потенційний управитель ще до підписання договору з АРМА почав порушувати правила чесної економічної конкуренції. А тепер через дії АРМА на ринку бутильованої питної води може з’явитися монопольний монстр, який загрожуватиме продовольчій безпеці країни. Саме тому АМКУ не може залишитись осторонь цього кейсу" , - зазначив адвокат Маркіян Бем. Він нагадав, що ТОВ "Карпатські мінеральні води" задовго до отримання в управління активів IDS Ukraine почало тиснути на ритейлерів для отримання неринкових преференцій у торговельних мережах із вимогою брати для реалізації "Карпатську джерельну" з її ринковою часткою близько 8% разом із "Моршинською", яка має ринкову частку майже 40%.