Річниця контрнаступу. У вересні 2022-го Збройні сили України розпочали блискавичну спецоперацію по звільненню Харківщини від окупантів. За короткий час звільнили тоді Балаклію, потім - Ізюм і Куп'янськ. Ворог тікав, кидаючи техніку.

І цього тижня в деокупованих містах і селищах вшановують полеглих захисників та земляків. І згадують, як пережили ті страшні часи. Світлана Шекера продовжить.

На святкування річниці деокупації Печенізької громади пані Віра прийшла у вишиванці. Сорочку вдалося зберегти в окупованому Новому Бурлуці. Її, разом з прапором, ховала в підвалі.

Віра Блоха, староста Новобурлуцького старостинського округу:

Коли зайшли днрівці, кажуть, зніміть прапор на старостаті, я сказала, кажу, я знімати не буду. Вони самі зняли прапор, кинули, ще припалили, то ми, ну ми забрали, він до сих пор в старостаті єсть, сигаретами поприпалювали.

Сьогодні пані Віра дякує військовим за звільнення її села і згадує, як не повірила своїм очам, коли на вулицю заїхала військова техніка із українською символікою.

Віра Блоха, староста Новобурлуцького староостинського округу:

Наші хлопці бистренько заїхали, і вони швиденько поїхали дальше по населеним пунктам. Привітання, обнімання, сльози радості, я ж кажу, ми, як кажуть, з караваєм даже і не встигли їх зустріти.

На алеї Слави в Печенігах - жінки зі сльозами ставлять квіти до портретів загиблих бійців-земляків.

Галина Склярова, жителька села Печеніги:

До Валєри до первого я підійшла, ми вже жили з ними на одній вулиці. Я його знаю з самого дитинства цього мальчика. Хлопець відповідальний, коли первий тільки началася війна, він не ховався, він не скривався не від кого, він пішов добровольцем на війну.

Військові, які обороняли Печеніги, згадують, що в саме селище росіяни так і не зайшли. Важка техніка не змогла переправитися через заздалегідь підірвані мости. А зайти пішими групами - окупанти боялися - місцеві мешканці організували самооборону.

Андрій, позивний "Балу", військовослужбовець Чугуївського батальйону тероборони:

Їм вдалося в першій тижні протримати дисципліну і порядок в населеному пункті. А це була велика ознака для ворога, що тут є якісь підрозділи. Тиждень - два тижня часу, за цей час сюди зайшла розвідка 92 бригади. Ми встигли облаштувати блокпост, який вже показав ворогу присутність тут Збройних сил України по даним радіоперехватам, вони оцінювали наш маленький підрозділ десь у тисячу нацгвардійців.

Військові, навіть наражаючись на небезпеку, допомагали місцевим. Тримали відкритим піший перехід через Печенізьке водосховище.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Печенізька гребля стала справжньою дорогою життя. Це був єдиний зелений коридор, яким раз на тиждень люди з окупованих сіл могли перейти на підконтрольну укр-ку територію.

За різними оцінками, скористатися цим коридором змогли більше 10-ти тисяч людей - з сусідніх сіл, з Куп'янська і навіть з Луганщини. Виграний час, а ще - згуртованість підрозділів українських захисників - не дали ворогу прорватися на цій ділянці, щоб іти далі на Чугуїв і Харків.

Андрій, позивний "Березень", військовослужбовець Чугуївського батальйону тероборони:

Як тільки з'ясувалося, що ворог планує в тому напрямку прорив, ми зразу підняли свої резерви, частину військ ми розбили на підступах. Ну а далі вже був контактний ближній бій, але ми вистояли.

Усе минуле літо, намагаючись промацати позиції наших захисників, окупанти гатили по околиці Печеніг. Ось такий нині вигляд має будинок дитячої творчості. А від хати пана Віталія - залишилися самі руїни.

Віталій Міщенко, житель села Печеніги:

Чотири кімнати було, 2 спальні, вітальня. Чи міна, невідомо що.

Чоловік живе зараз у літній кухні. Та попри все тримає в порядку город, вирощує овочі і, каже, більше знати не хоче тих, кого колись вважав братнім народом.

Віталій Міщенко, житель села Печеніги: