Від окупантів досі оговтуються й жителі села Мила на Київщині. Під час наступу росіяни обстрілювали населений пункт з "Градів" та мінометів. Руйнування житлових будинків значні. Щоб якось пережити минулу зиму, люди ремонти робили самотужки. А цьогоріч до відбудови долучилися іноземні інвестори та держава. Олена Логінова - продовжить тему.

Робота з відбудови тут кипить від самого ранку. Це одна з багатоповерхівок в селі Мила на Київщині, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів ще на початку повномасштабного вторгнення.

Андрій Зелений, забудовник:

У нас тут конкретно в Милі і в нашому кооперативі були пошкоджені багатоквартирні будинки. Три будинки з серйозними пошкодженнями і навіть руйнуванням верхніх поверхів. З серйозними пошкодженнями, руйнуваннями частини капітальних стін - один будинок. І ще 3 будинки мали незначні пошкодження.

Ось як виглядала багатоповерхівка, коли ми знімали її минулого року - напередодні опалювального сезону. Повністю зруйнований дах і два верхні поверхи. Всюди обуглений метал, вибиті вікна і натягнутий на рами брезент, аби хоч якось вберегтися від холоду. Під час наступу окупанти гатили по будинку з "Градів" і мінометів ... Вщент зруйновали - понад 30 квартир. І це лише в одній з трьох багатоповерхівок.

Та тепер мешканці зможуть повернутися в свої нові оселі. Ремонт тут в активній фазі. Будівельники працюють майже без вихідних.

Іван Дем'янчук, представник генерального підрядника:

Зараз виконуються роботи по облаштуванню покрівлі. От люди готують все під покрівлю, вже завезений на це матеріал, поданий на гору і виконуються роботи по облаштуванню. Також ведемо роботи по демонтажу старої штукатурки від нагару очищаємо і займаємось підсиленням стін, які мали руйнування.

Іван - представник генпідрядника - показує нам одну з квартир. Каже його основна задача - зробити покрівлю якомога швидше. Хочуть встигнути до зимових холодів.

- Чому так важливо, щоб покрівлю саме першочергово зробити? - Важлива покрівля, тому що ми відійдемо від проблеми дощів, негоди і осені. У нас осінь надворі і ми закриємо від води, щоб все не промокало і не руйнувалося.

Іван запевняє, відновлювати пошкоджені багатоповерхівки значно складніше, аніж звести з нуля нові.

Іван Дем'янчук, представник генерального підрядника:

Це дуже складний процес, дуже... Він займає більше часу так як при новому будівництві - ми подали матеріал і будуємо, а тут потрібно демонтувати, убрати, спустити і так як будинок має довжину 60 м, дуже багато ручної роботи, тому що це будівельне сміття потрібно привести краном, спустити донизу і це має значний час.

За словами будівельників, вартість відбудови однієї такої багатоповерхівки - понад 60 млн гривень! Роботи ведуть державним коштом.

Тарас Дідич, дмитрівський сільський голова:

Ми змогли попасти в програму United-24. У нас ще під програму попало відновлення Бузівська... Бузівського ліцею.

Загалом по Дмитрівській громаді внаслідок російської агресії зазнали пошкоджень понад 1400 об'єктів. З них - 38 - саме багатоквартирні будинки і понад 1200 - приватні.

Тарас Дідич, дмитрівський сільський голова:

Станом на сьогодні відновлено вже 13 багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Повністю будинки,які мали категорія - 1, були розрушені. Відновлені там вікна, двері, дахи повністю відновлені. 22 житлові будинки зараз знаходяться в стадії відновлення і один будинок в селі Бузова, 70-квартирний, він був повністю демонтований. Якраз його нове будівництво з нуля вже проведений тендер, сьогодні заїжджають будівельники.

І це все лише в одній громаді. Загалом на Київщині зруйновано та пошкоджено 27 000 об'єктів, кажуть у Київській обласній військовій адміністрації. З них вже відновлено майже половину (12800) ! В пріорітеті відбудови - саме житло, а також навчальні та медичні заклади.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації: