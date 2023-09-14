Від окупантів досі оговтуються жителі села Мила на Київщині: як відбудовують населений пункт [ Редагувати ]
Від окупантів досі оговтуються й жителі села Мила на Київщині. Під час наступу росіяни обстрілювали населений пункт з "Градів" та мінометів. Руйнування житлових будинків значні. Щоб якось пережити минулу зиму, люди ремонти робили самотужки. А цьогоріч до відбудови долучилися іноземні інвестори та держава. Олена Логінова - продовжить тему.
Робота з відбудови тут кипить від самого ранку. Це одна з багатоповерхівок в селі Мила на Київщині, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів ще на початку повномасштабного вторгнення.
Андрій Зелений, забудовник:
У нас тут конкретно в Милі і в нашому кооперативі були пошкоджені багатоквартирні будинки. Три будинки з серйозними пошкодженнями і навіть руйнуванням верхніх поверхів. З серйозними пошкодженнями, руйнуваннями частини капітальних стін - один будинок. І ще 3 будинки мали незначні пошкодження.
Ось як виглядала багатоповерхівка, коли ми знімали її минулого року - напередодні опалювального сезону. Повністю зруйнований дах і два верхні поверхи. Всюди обуглений метал, вибиті вікна і натягнутий на рами брезент, аби хоч якось вберегтися від холоду. Під час наступу окупанти гатили по будинку з "Градів" і мінометів ... Вщент зруйновали - понад 30 квартир. І це лише в одній з трьох багатоповерхівок.
Та тепер мешканці зможуть повернутися в свої нові оселі. Ремонт тут в активній фазі. Будівельники працюють майже без вихідних.
Іван Дем'янчук, представник генерального підрядника:
Зараз виконуються роботи по облаштуванню покрівлі. От люди готують все під покрівлю, вже завезений на це матеріал, поданий на гору і виконуються роботи по облаштуванню. Також ведемо роботи по демонтажу старої штукатурки від нагару очищаємо і займаємось підсиленням стін, які мали руйнування.
Іван - представник генпідрядника - показує нам одну з квартир. Каже його основна задача - зробити покрівлю якомога швидше. Хочуть встигнути до зимових холодів.
- Чому так важливо, щоб покрівлю саме першочергово зробити? - Важлива покрівля, тому що ми відійдемо від проблеми дощів, негоди і осені. У нас осінь надворі і ми закриємо від води, щоб все не промокало і не руйнувалося.
Іван запевняє, відновлювати пошкоджені багатоповерхівки значно складніше, аніж звести з нуля нові.
Іван Дем'янчук, представник генерального підрядника:
Це дуже складний процес, дуже... Він займає більше часу так як при новому будівництві - ми подали матеріал і будуємо, а тут потрібно демонтувати, убрати, спустити і так як будинок має довжину 60 м, дуже багато ручної роботи, тому що це будівельне сміття потрібно привести краном, спустити донизу і це має значний час.
За словами будівельників, вартість відбудови однієї такої багатоповерхівки - понад 60 млн гривень! Роботи ведуть державним коштом.
Тарас Дідич, дмитрівський сільський голова:
Ми змогли попасти в програму United-24. У нас ще під програму попало відновлення Бузівська... Бузівського ліцею.
Загалом по Дмитрівській громаді внаслідок російської агресії зазнали пошкоджень понад 1400 об'єктів. З них - 38 - саме багатоквартирні будинки і понад 1200 - приватні.
Тарас Дідич, дмитрівський сільський голова:
Станом на сьогодні відновлено вже 13 багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Повністю будинки,які мали категорія - 1, були розрушені. Відновлені там вікна, двері, дахи повністю відновлені. 22 житлові будинки зараз знаходяться в стадії відновлення і один будинок в селі Бузова, 70-квартирний, він був повністю демонтований. Якраз його нове будівництво з нуля вже проведений тендер, сьогодні заїжджають будівельники.
І це все лише в одній громаді. Загалом на Київщині зруйновано та пошкоджено 27 000 об'єктів, кажуть у Київській обласній військовій адміністрації. З них вже відновлено майже половину (12800) ! В пріорітеті відбудови - саме житло, а також навчальні та медичні заклади.
Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:
Відповідно до різних програм, наприклад, зараз відбувається відбудова 18 багатоквартирних будинків за програмою "Юнайтед 24" - це багатоквартирні будинки, які знаходяться в Бучанському районі. Більшість цих будинків відповідно до плану будівництва стоїть, що здача цих будинків до Нового року. Тобто майже 4000 людей до своїх квартир до своїх будинків і будуть святкувати Новий рік вже своїх нових квартирах.
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