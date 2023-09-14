Бюджет на наступний рік: Роксолана Підласа розповіла деталі [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що відомо з приводу бюджету на наступний 2023 рік.
За її словами, сьогодні продовжуються наради в Кабінеті міністрів з приводу того, як буде виглядати бюджет на наступний рік.
Я думаю, що вже у понеділок ми зможемо конкретно обговорювати документ, який буде опубліковано на сайт Верховної Ради. Що одразу можу сказати по цифрах - видатки на оборону складуть не 1,6 трильйона гривень, а 1,9 трильйони гривень.
"Тобто майже 2 трильйони гривень складуть видатки на українську оборону, тому що у цьому році ми будемо підвищувати видатки на додаткові 300 млрд гривень. І цей документ ми будемо розглядати у Верховній Раді вже найближчими тижнями. До кінця вересня сподіваємось його ухвалити в цілому", - додала вона.
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