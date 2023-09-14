Автівки для парамедиків. Благодійники з Литви та Люксембургу передали українським волонтерам позашляховики. Автівки відправлять на нуль і ними евакуйовуватимуть поранених з поля бою. Більше подробиць - в репортажі Артура Терещенка.

Щоб потрапити в Україну, ці позашляховики перетнули кордон багатьох країн, і вкотре довели - Європа готова допомагати українцям! Автомобілі для потреб українських парамедиків, знайшли та придбали громадяни Литви та Люксембургу.

Паулюс Кліконас, представник благодійного фонду:

Для початку треба було визначити, які машини могли доїхати, які машини потрібні. Вони мають значки парамедиків, які працюють на передку, займаються евакуацією поранених та загиблих. Також завантажили їх гуманітаркою. Ми дістали сильні антибіотики, якісні турнікети, продукти, спальні мішки, запасну гуму на автівки.

Один із позашляховиків закордонні волонтери передали криворіжцю Олегові Гринченку. Чоловік - знаний в Україні скелелаз, а від початку повномасштабної війни - артилерист, який нищив ворога на Бахмутському напрямку. Водночас Олег займався евакуацією людей на "нулі" й активно висвітлював цю діяльність у соцмережах. Одне з відеозвернень побачили інозмені друзі.

Наприкінці червня в транспортний засіб, в якому разом із побратимами їхав Олег, влучила ворожа протитанкова ракета. Чоловік дістав вибухові травми, опіки рук та обличчя, втратив одне око…. Нині Олег відновлюється після важких поранень, потроху сідає за кермо та має плани, якщо дозволять медики, повернутися до війська.

Олег Гринченко, військовослужбовець Збройних сил України:

Колеса мають значення, тому що це - швидкість та прохідність. Коли треба - погоду не замовиш. Бували випадки, що доводилося нести поранених на руках, бо навіть джипи не могли проїхати по такій дорозі. Бувало кілометр, бувало два. Швидкість життєво важлива. Якщо людина отримала поранення, їй надали домедичну допомогу, треба чимдуж довезти її до бойових медиків.

Попри важкі поранення Олега, закордонні волонтери наполягали: один з позашляховиків має дісталася саме йому.

Ольга Гринченко, волонтерка:

Ми тут не самі, з нами дуже потужна підтримка і кожна коробка, знаєте, кожний пакунок - він рятує або життя, або дає надію, але точно наближає перемогу, дуже дякую вам всім, друзі, велике і от усіх-усіх, до кого поїде те, що там в тих коробках.

Зараз Олег готується до протезування, і разом з дружиною займається волонтерською діяльністю.