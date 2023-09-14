У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, чого чекати містянам від опалювального сезону цього року.

Все в нас іде за планом, якщо ворог не буде нас так щільно обстрілювати, особливо обʼєкти критичноʼ інфраструктури, ми вже навіть зараз вийшли на 87% готовності, тобто до опалювального сезону ми будемо готові на 100%.

На питання щодо можливих нових ударів по енергосистемі, як минулого року, наскільки область готова до цього та яка ситуація із забезпеченням альтернативними джерелами живлення, він сказав: