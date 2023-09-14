Чи буде у людей тепло: начальник Запорізької ОВА розповів про опалювальний сезон [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, чого чекати містянам від опалювального сезону цього року.
Все в нас іде за планом, якщо ворог не буде нас так щільно обстрілювати, особливо обʼєкти критичноʼ інфраструктури, ми вже навіть зараз вийшли на 87% готовності, тобто до опалювального сезону ми будемо готові на 100%.
На питання щодо можливих нових ударів по енергосистемі, як минулого року, наскільки область готова до цього та яка ситуація із забезпеченням альтернативними джерелами живлення, він сказав:
Ми робимо все так, щоб встигнути до опалювального сезону зробити й укрити ці обʼєкти енергетичної системи, але також ми розробляємо й інші, крім альтернативних джерел, майбутні підключення, які можуть бути у разі атаки рф на нашу енергосистему.
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