Мінус один великий десантний корабель та один підводний човен.

Почнемо з вибухових новин у російській федерації. "Салютує" там кожного дня, але останнім часом "бавовна" - дуже іронічна. В Євпаторії, приміром, злетів в повітря "Тріумф" другої армії світу: так зветься російське ППО, а в Севастополі - ЗСУ остаточно "розтрощили" судна "Мінськ" та "Ростов на Дону, які стояли на ремонті у доках.

Яскраво було і в москві, біля Останкінської телевежі. І в Саратові, прямо на газогоні. Продовжить Наталія Косінова.

Мінус один великий десантний корабель та один підводний човен. А ще - пожежа, яка наробила чимало шкоди. У ніч на 13 вересня українські ракети й безпілотики атакували судноремонтний завод у Севастополі.

У російському міноборони розповідають, що збили 7 з 10 ракет і знищили три із трьох морських дронів. Однак ті ракети, яким вдалося прорвати протиповітряну оборону окупантів, спалили судна "Мінськ" та "Ростов-на-Дону". Двоє людей - за даними росіян - загинули і 26 - постраждали. Усі вони - нібито співробітники заводу. Найімовірніше - працювала українська авіація.

Бо командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за бойову роботу. А в партизанському русі "Атеш" вже заявили: саме вони корегували вогонь по ворожих човнах. Там наголошують, що мають своїх агентів серед севастопольців, працівників ремонтного заводу та військовослужбовців Чорноморського флоту росії.

Більше року наші агенти збирають розвідувальну інформацію, яку ми надаємо Силам оборони України. Цієї ночі всі севастопольці були свідками результатів нашої діяльності.

Не було спокійно і у москві. Пізно вночі 13 вересня жителі москви бідкалися через "гучні звуки". Спершу пожежу помітили біля - Останкінської вежі. А потім стало відомо, що у районі метро Владикино горів сміттєсортувальний завод.

Тим часом - знову запалало у Криму. Мешканці Євпаторії о 5.30 помітили - щось "прилетело"

У Міноборони росії прозвітували - збили 11 безпілотників.

Однак не уточнили, що втратили комплекс ППО "Тріумф" вартістю більше мільярда доларів.

Про уражену ціль повідомляють співробітники СБУ, однак поки що це неофіційна інформація. Працювали по цілях у Євпаторії дрони та ракети "Нептун".

Не мають спокою окупанти і на воді. Сьогодні зранку відразу п'ять морських дронів знову атакували російський корабель "Сергєй Котов" - у російському міноборони запевняють - корабель не пошкоджений. Україна цю інформацію поки що не коментує.

Без повідомлень про ракети чи БПЛА, але теж горить, газогін у Саратовській області. Росіяни вже й начебто звикли.

Гучний вибух пролунав поблизу селища Красний Октябрь. Пожежа охопила два гектари. Місцева влада говорить - нібито сталася розгерметизація газопроводу.