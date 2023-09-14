Після спецоперації "Синиця", кількість росіян, що воліють здатися в український полон, зросла вдвічі.

Скільки заявок вже надійшло до проєкту "Хочу жити" і що найчастіше пропонують окупанти в обмін на порятунок - техніку чи інформацію?

Лілія Налягака поспілкувалася з представником пресслужби ГУР Андрієм Юсовим і дізналася, що гелікоптер Мі-8 - це далеко не перша техніка, яку отримала українська розвідка.