Інтервʼю з представником пресслужби ГУР Андрієм Юсовим [ Редагувати ]
Після спецоперації "Синиця", кількість росіян, що воліють здатися в український полон, зросла вдвічі.
Скільки заявок вже надійшло до проєкту "Хочу жити" і що найчастіше пропонують окупанти в обмін на порятунок - техніку чи інформацію?
Лілія Налягака поспілкувалася з представником пресслужби ГУР Андрієм Юсовим і дізналася, що гелікоптер Мі-8 - це далеко не перша техніка, яку отримала українська розвідка.
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Нині наша розвідка досягла рівня, коли її операції вражають весь світ. Олені Мендалюк вдалося поспілкуватися з розвідницею. Хто вона і як опинилася в підрозділі?
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