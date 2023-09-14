Сили оборони вразили два патрульні кораблі рф типу "Василий Быков" (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу "Василий Быков" у південно-західній частині Чорного моря. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
14.09.2023 вранці сили оборони завдали удару двом патрульним кораблям проекту 22160 типу "Василь Биків" окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні ушкодження.
Міністр цифрової трансформації виклав відео атаки українських морських дронів на "Василя Бикова".
Патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" - серія російських корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у кораблів Чорноморського флоту рф зафарбували бортові номери, щоб ускладнити їхню ідентифікацію.
На даний час складу Чорноморського флоту рф входять чотири корвети проєкту 22160 - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачов", "Павел Державин" і "Сергей Котов".
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель "Минск" та підводний човен "Ростов-на-Дону" ВМС рф.
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