У четвер, 14 вересня, Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу "Василий Быков" у південно-західній частині Чорного моря. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

14.09.2023 вранці сили оборони завдали удару двом патрульним кораблям проекту 22160 типу "Василь Биків" окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні ушкодження.

Міністр цифрової трансформації виклав відео атаки українських морських дронів на "Василя Бикова".

Патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" - серія російських корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у кораблів Чорноморського флоту рф зафарбували бортові номери, щоб ускладнити їхню ідентифікацію.

На даний час складу Чорноморського флоту рф входять чотири корвети проєкту 22160 - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачов", "Павел Державин" і "Сергей Котов".

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель "Минск" та підводний човен "Ростов-на-Дону" ВМС рф.