В тому, що ця війна за Незалежність буде довгою, пан Калина більш ніж впевнений.

На Лиманському напрямку нашим оборонцям вдалось стабілізувати лінію фронту. Інтенсивність штурмів росіян знизилась, але ворог перейшов до масованих арт-обстрілів. До десяти тисяч снарядів щодня летить на голови українських вояків. Наші гармаші не відмовчуються і намагаються працювати на випередження. Далі - Станіслав Кухарчук.

Лиманський напрям. Ще від початку літа росіяни намагаються пробити тут нашу оборону. Найзапекліші бої точаться за Серебрянське лісництво. Атакуючу російську піхоту нашим оборонцям вдалось зупинити, але от ворожа артилерія не дає спокою.

Так керує своєю батареєю офіцер 67 бригади ДУК Семен. Його гармаші намагаються працювати на випередження і накривати російські гармати ще до початку їхньої роботи. За півтора роки активної війни росіяни трохи навчились уникати превентивних ударів та й снарядів досі не шкодуть.

Семен - військовослужбовець 67 ОМБР ДУК:

Єслі навіть порахувати, тут, де ми знаходимось, то більше 200-300 прильотів по всій окрузі, дуже багато. В будь-який момент, неможливо сказати, через годину, пів, може завтра… Ми тут зараз сидимо каву пʼєм, а через секунду в підвалі чекати, коли закінчиться обстріл.

Лінія фронту на Лиманському напрямку зараз відносно стабілізувалась і почалась позиційна війна на виснаження. Основну роль тут виконує саме артилерія. Наші гармаші б'ють на будь-який рух чи пересування на ворожих позиціях. Росіяни теж не відмовчуються.

Розрахунок, яким командує Кирило, до суцільної канонади вже звик. Позиція хлопців добре замаскована, а значить у відносній безпеці. Тут гармаші прикривають нашу піхоту, їй в окопах зараз найважче. Від ворожої артилерії піхотинці мають найбільше втрат. Один зі снарядів Кирило підписав від свого друга, аби помститись за його смерть …

Кирило - військовослужбовець 67 ОМБР ДУК:

Це я підписав від товариша, якого знав більше 20 років …недавно він загинув, вчора були похорони, але я не вийшло до нього потрапити …але до нього я обов'язково заїду …дуже сумно.

Чекати на помсту Кирилові довго не доводиться. Ледве наші безпілотники знаходять ціль - розрахунок миттєво починає пекельну роботу.

За своїх друзів, рідних та побратимів на передовій мстять всі. Пану Калині 64 і це його вже сьома війна. Чоловік каже, вона найважча і сподівається, що остання. Вся родина офіцера теж зараз у війську виборює для України перемогу, адже без неї не буде і самої України.

Пан Калина - військовослужбовець 67 ОМБР ДУК:

Якщо ми програємо цю війну, буде те саме …от я не хочу її програти, я не хочу тому, що всі за кордон не втечуть і буде гірше ніж в 33-му, я в цьому абсолютно впевнений - нам не пробачать цю незалежність.

В тому, що ця війна за Незалежність буде довгою, пан Калина більш ніж впевнений. Тому сил і витривалості треба набратись всім …навіть тим, хто зараз в тилу.