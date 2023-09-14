Місто-символ української трагедії. Саме після деокупації Бучі на Київщині весь світ побачив, яку насправді війну веде проти України путінська армія. Сотні розстріляних і закатованих мирних жителів, сотні зруйнованих і пошкоджених житлових будинків.

Напередодні Буча відзначила День міста.

За мирного часу тут неодмінно б влаштували справжнє свято. Але поки бучанці не можуть оговтатися від тих звірств, які вчинили російські окупанти. Правоохоронці продовжують ідентифікувати військових злочинців. Їх -десятки. І вони обов'язково постануть перед законом!

До Бучі російські війська зайшли у перші дні повномасштабного вторгнення. Й одразу ж стали чинити справжній терор. Сотні мирних жителів були розстріляні та закатовані, десятки житлових будинків - зруйновані!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Наприкінці лютого 22-го року вулиця Вокзальна перетворилася на звалище металобрухту. Саме нею тридцятикілометрова колона російської техніки намагалася прорватися до Києва, однак, її зупинили українські захисники. Із "Джавелінів" і "Байрактарів" були знищені десятки ворожих бронемашин!

-Місцеві мешканці, які жили на цій вулиці, під час бою ховалися у підвалах і погребах. А коли вийшли надвір - чимало осель уже були зруйновані. Кадри Бучі тоді шокували весь світ. Зараз Вокзальну не впізнати. Тут відремонтували понад сто будинків і проклали нове дорожнє покриття!

Захопивши Бучу, російські окупанти влаштували тотальну "зачистку". Шукали усіх, хто міг чинити їм опір.

Михайло Манилюк, кореспондент:

А це вулиця Яблунська. Торік майже місяць була під окупацією росіян. Для жителів то був по-справжньому кривавий місяць! За даними українських правоохоронців, кадрові російські військові розстріляли на Яблунській понад шістдесят цивільних, а також убили полонених тероборонівців.

Костянтин живе на вулиці Яблунській. Розповідає: тіла вбитих бучанців лежали просто обабіч дороги.

Костянтин, житель Бучі:

Ніхто й не прибрав. Як ото лежали... Отут два трупи. Прямо з двору вийшов і отут лежали. В одного пів голови не було. Отам справа на углу велосипедист лежав і оця гола людина в трусах лежала і далі ото за перехрестям там багато.

Костянтин і сам мало не став жертвою росіян. Ворожа куля влучила йому в ногу!

Я пішов підзарядити телефон, щоб якось світити за мамою. Світла ж ніякого не було. Дойшов. Дивлюся - там одні трупи лежать. Ну мені казали їхні військові - краще не ходить. Я в лікарні два з половиною місяці в Боярці лежав.

Уберегти матір від загибелі - не вдалося, каже Костянтин. Пенсіонерка загинула у пожежі, що сталася в сараї через ворожий обстріл.

Чоловіка Людмили росіяни вбили просто на власному подвір'ї.

Людмила, жителька Бучі:

Ну от, що мій чоловік їм зробив? Ми з ним були у погребі. І це цілий день така стрільба, таке робилося. А потім він вийшов, трохи стихло. Каже: я вийду подзвоню. І оце вийшов, і отут же я постріл почула.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Підвали будинків російські військові перетворили на катівні! Тут вони розстрілювали мирних людей. Зв'язували руки, ставили навколішки обличчям до стіни і вбивали.

Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України:

Поклали на коліна і вже отак просто розстрілювали. Тут ми знайшли дуже багато цих доказів. Стяжки. Недопалки. Ну різні речі. Розуміли, що тут проводили довготривалі з людьми бесіди, які ми тільки можемо з вами уявити.

Загалом, за даними правоохоронців, у Бучанському районі рашисти вбили щонайменше 1400 цивільних. Українська розвідка та Служба безпеки вже ідентифікували понад 90 окупантів причетних до вбивств. І продовжують встановлювати нові імена воєнних злочинців.

На початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

Служба безпеки встановила особи ще одинадцятьох російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини. За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців - обидва водії та пасажири.

Андрій Костін, генеральний прокурор України:

Разом з усім цивілізованим світом. Ми обʼєднані однією метою. Забезпечити справедливе покарання агресора за всі воєнні злочини. Лише такий результат стане запорукою відновлення та збереження миру для України тав сього світу!

Днями у Бучі поліція відкрила Штаб документування воєнних злочинів росіян. Правоохоронці збирають свідчення. Надати інформацію можна також у телеграм-каналі "Воєнні злочини. Київська область".

Христина Подиряко, начальник управління організації рослідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГУНП України:

Основною метою нашої роботи є відновлення справедливості та притягнення кожного злочинця до кримінальної відповідальності. Штаб працює декілька днів. Однак, ми вже маємо певні результати. До нас звернулося близько 15 осіб, які свідчать про ті злочини, які були вчинення проти них та їх рідних.

Правоохоронці запевняють: усі воєнні злочинці, які катували і вбивали мирних українців, постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності! Звісно, якщо вони ще живі.

Людмила, жителька Бучі: