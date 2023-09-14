У мережі з'явилося відео пошкодженого в Севастополі великого десантного корабля "Минск" [ Редагувати ]
У мережі з'явилися кадри великого десантного корабля "Минск", який перебував у сухому доці та отримав пошкодження під час ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі 13 вересня.
Разом із ним була пошкоджена субмарина "Ростов-на-Дону" ВМС рф. Враження двох бойових кораблів далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP визнало міноборони рф.
Відомство оголосило, що вражені ЗСУ "будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів".
Водночас судячи з відео, ВДК "Минск" відновленню навряд чи підлягає.
Нагадаємо, 14 вересня Сили оборони вразили два патрульні кораблі рф типу "Василий Быков".
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