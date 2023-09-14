Новий етап у зборі доказів російських військових злочинів в Україні ініціюють Сполучені Штати. І хочуть розширити міжнародну групу, яка допомагає документувати факти. Це, власне, головна новина, якою поділилася із нашою програмою Бет Ван Шаак - людина, яка в Державному департаменті США відповідальна саме за ці питання. Її команда координує фіксацію військових злочинів по всьому світу і допомагає добитися справедливості.

Як її досягти у випадку із Україною? Про це американську високопосадовицю розпитав Дмитро Анопченко.

Зібрати докази воєнних злочинів - насправді непросто. Адже головне - не тільки зафіксувати, все, що сталося. Але і, максимально відсторонившись від шокуючою картинки; від болю, страждань, від твоїх власних емоцій, - задокументувати все таким чином, щоб це згодом прийняв міжнародний суд чи трибунал. Тут потрібні інші навички, інші підходи, навіть у тому як заповнити папери чи опитати свідків... І Україні в цьому допомагає міжнародна команда, роботою якою і опікується моя співрозмовниця.

Бет Ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США з питань глобального правосуддя:

Це Консультативна дорадча група щодо фіксації таких злочинів та випадків жорстокості. І те, що ми робимо разом зі Сполученим Королівством та ЄС - розгортаємо команди експертів, які б працювали пліч-о-пліч із їхніми українськими колегами в Україні. Як у Києві, так і на місцях.

Вони роблять це для того, щоб переконатися, що докази збираються відповідно до міжнародних стандартів. А також - допоможуть у переслідуванні будь-яких звинувачень у військових злочинах, які можуть бути висунуті в українських судах. В самій Україні вже зараз низка таких справ щодо військових злочинців. Хтось із них - під вартою в Україні, якісь справи розглядають заочно.

Як приклад - експертів якого рівня ми надаємо, то серед них є людина, яка допомогала розслідувати різню в Сараєво для Гаазького Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії. І от він зараз працює зі своїми колегами в Україні, щоб допомогти розслідувати події, що сталися в Маріуполі.

Зараз - етап, коли у штатах відчувають, що цю групу вже треба розширювати. Додавши нових експертів - і збільшивши фінансування, а отже і завантаження. І тому Вашингтон просить інших партнерів (окрім Лондона і Брюсселя) приєднатися до ініціативи.

Бет Ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США з питань глобального правосуддя:

Ми сподіваємося, що інші країни приєднаються до ЄС і Сполученого Королівства в рамках цієї багатонаціональної команди, щоб робота відбувалась постійно. Бо знаєте - потенційно це процес, який може тривати навіть десятиліттями. Адже справи можуть відкривати і через роки! Наприклад, міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди - лише нещодавно, протягом останніх кількох тижнів, знайшов втікача, який перебував у бігах після геноциду в 1993 році. Його знайшли в Південній Африці, і тепер він буде притягнутий до відповідальності - через десятиліття!

Юристи впевнені, що на цьому етапі - поки збираються докази - немає потреби точно визначати, де саме ці злочини розслідуватимуть. Головне - чітко все оформити, а далі вже буде видно, який суддя за це візьметься. І у штатах навіть вважають, що це має бути кілька різних - не пов'язаних між собою - суддів. І кілька паралельних процесів. Точніше - п'ять напрямків.

Бет Ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США з питань глобального правосуддя:

Є п'ять шляхів щоб досягти справедливості для України. Перший - справи про військові злочини щодо виконавців вже розглядаються в українських судах. Звичайно, задіяний Міжнародний кримінальний суд.

Безпрецедентна кількість - 43 держави ініціювали там справу; суд видав ордери на арешт і самого президента Путіна, і Марії Львової - його уповноваженої з "прав дитини" - в лапках звісно ж, щодо прав. Це справа щодо примусової депортації або переміщення українських дітей до росії та на контрольовані росією території.

Третій шлях - розглядати частину справ у європейських судах. Далі - у нас у Мін'юсті є команда, яка вивчає можливість використати американське законодавство щодо військових злочинів, яке нещодавно змінив Конгрес, - щоб тут, у штатах, висувати звинувачення проти тих, хто може потрапити під нашу юрисдикцію. Тобто четвертий напрямок - якісь справи тут, в США. П'ятий - окремий процес щодо злочину агресії.

Тобто це може бути справа не проти конкретних військових злочинців, а проти росії в цілому та її найвищого керівництва. Міжнародний кримінальний суд не має повноважень розслідувати злочини щодо агресії - і у Вашингтоні пропонують створити для цього окремий трибунал. Або рішенням ООН, або - сформувати його в Україні за участі іноземних юристів, обвинувачувачів, можливо навіть суддів.

Бет Ван Шаак, спецпредставниця Держдепартаменту США з питань глобального правосуддя:

Сполучені Штати віддають перевагу якраз останному варіанту, щоб уникнути складних юридичних питань, пов'язаних зі Статутом ООН і повноваженнями Генеральної Асамблеї... Адже Генасамблея може лише давати рекомендації, вона не здатна наказувати державам співпрацювати чи вживати будь-яких заходів.

Також ми стурбовані, що на Генеральній Асамблеї може не набратися необхідної кількості голосів для створення нової незалежної судової установи. Саме тому з нашої точки зору, найдоцільнішим способом створити щось без затримок, дати можливість з'явитися трибуналу, який за підтримки міжнародної спільноти розглядатиме злочин агресії - це зробити це в середині країни.

Зараз, як ви слушно зауважили, в українській конституції існують певні обмеження: наприклад щодо роботи міжнародних суддів пліч-о-пліч із українськими. Або щодо можливості проводити засідання за межами країни. Ми розуміємо та поважаємо ці обмеження вашої конституційної системи.

Однак - є креативні ідеї, як їх обійти. А в Гаазі вже відкрито Міжнародний центр щодо злочинів агресії - він працюватиме аналогічно до органів прокуратури. Тож ця робота вже відбувається! Поки ми дивимося - що ще треба вирішити, щоб створити цей міжнародний суд у рамках української правової системи.