Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

ВАКС заарештував ексочільника ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн.

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід 13 вересня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомила САП.

Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Наприкінці липня НАБУ повідомило, що викрило масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт і посвідчень водія.

Про підозру повідомили колишнього міністра охорони здоров'я Максиму Степанову, який очолював "Поліграфкомбінат" у 2011-2016 роках.

Схема злочину

У 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму майже 0,5 млрд грн.

Відмивання коштів

Ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці"екскерівника Поліграфкомбінату.