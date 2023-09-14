Життя, свобода та багато-багато грошей чекають на тих росіян, хто пристане на пропозицію України - здатися в полон разом із технікою. В Україні навіть діє спеціальна програма "Хочу жити". І вона - кажуть розвідники - набирає обертів після історії з російським пілотом, що перегнав в Україну Мі-8 й отримав за це півмільйона доларів.

Як дізналася наша кореспондентка Ніна Коломієць, у ГУР навіть є особливий кошторис для охочих наслідувати приклад Максима Кузьмінова. Скільки коштує танк, літак і гвинтокрил - всі розцінки дивіться далі.

Кадри, що війдуть в історію спецоперацій військової розвідки. Російський гелікоптер Мі-8 приземляється на українській території. За штурвалом - 28-річний пілот Максим Кузьмінов. Він добровільно пригнав бойову машину.

Максим Кузьмінов, пілот:

- Як ви летіли, що вас не збили?- Гранично мала висота і режим радіомовчання.

Максим - зважився публічно розказати про своє рішення перейти на бік України.

Максим Кузьмінов, пілот:

- Треба виконувати наказ. А якщо цей наказ має злочинний характер? Умовно кажучи, так, я возив вантажі. Але я сьогодні перевіз ракету, допустимо. Ця ракета полетіла, літак пустив цю ракету. Ця ракета вбила людей. Відповідно, я теж... - Причетний. - Причетний до цих злочинів. - Правильно.

В Україні Максим отримав гарантії безпеки та кругленьку суму за вертоліт - півмільйона доларів! А ще - можливість почати життя з чистого аркуша - лишитися в Україні чи перебратися до однієї з країн ЄС.

Дмитро Карпенко, блогер:

Це принципова різниця. Він не військовополонений. Він людина, яка перейшла на бік України. І він вільна людина.

Дмитро Карпенко - саме записував інтерв'ю з Максимом Кузьміновим. Каже, нині це одне з найпопулярніших відео на каналі - понад 3 мільйони переглядів, тисячі коментарів!

Дмитро Карпенко, блогер:

До речі, Максим, пілот Мі-8, - це не перша людина, яка перейшла на наш бік із технікою. Він просто перший, хто вирішив стати публічним.

За російську техніку, яку солдати російської армії готові добровільно перегнати на територію України, наша держава й надалі обіцяє щедро платити. За бойовий літак - мільйон доларів! Таку ж суму -за корабель Першого або Другого рангу. 500 тисяч доларів - винагорода за бойовий вертоліт чи корабель нижчого рангу. Гроші також можна отримати за танк, БМП, реактивну систему залпового вогню та іншу воєнну техніку.

Володимир Золкін, блогер:

Ми обіцяли їм певну розцінку за техніку - ми її виплачуємо. Хоча є певна незадоволеність серед наших глядачів. Я хочу таким сказати - що навіть якщо виплачується півмільйона за цей гелікоптер, він же коштує щонайменше в 20 разів більше. Просто подумайте - це досить вигідно. Це державна програма.

Гроші - одна з головних причин, чому бійці ворожої армії йдуть на фронт. Принаймні так найчастіше кажуть самі ж росіяни - розповідає блогер Володимир Золкін, який постійно бере інтерв'ю у полонених.

- Так ви рвалися воювати? - Так, мені потрібні були гроші. Заради фінансів, не заради війни. - Ви навіщо сина на війну відправили? - У нас вибору немає. Він батько-одинак, у нас ні грошей, нічого. - Ви одразу зі строкової - контракт підписали? - Так. - А навіщо? - Хотів стабільності. Щоб зарплата була стабільна. У нас просто зарплати маленькі в місті. - 7 місяців? - Так. - По 170 тисяч, так? - Десь так, плюс-мінус. - 170 на 7 - скільки? Мільйон двісті. Мільйонер! - Там кредити, кредити ще виплачуємо.

Ще одна причина, чому росіяни готові ставати гарматним м'ясом на фронті, - страх потрапити до в'язниці. Мати судимість у росії - виявляється, навіть страшніше за війну!

Володимир Золкін, блогер:

Після в'язниці в росії - в принципі, життя нема. І це підтверджують мені вже просто люди, які там жили. Людина, яка виходить із в'язниці, їй будь-куди заборонений вхід і вона на нормальну роботу не влаштується. Тому вони дуже сильно бояться цього. Це хрест на житті ставиться. Багато хто і йде із в'язниць сюди зараз. Не тому, що йому лишалося 10-15 років сидіти. Йому залишається місяць. І він іде в Україну воювати, щоб очистити собі біографію. В них там працює навіть державний реєстр, і вони бачать, що ті, хто пішов на сво - вже позначені як відряджені на сво. Тобто вони вже не ув'язнені, за ними немає цих гріхів.

Для тих, хто хоче по-справжньому "очистити біографію", - у Головному управлінні розвідки України ще на початку повномасштабного вторгнення започаткували проект "Хочу жить". Кожен російський солдат може добровільно здатися у полон та отримати можливість просити притулку в Україні чи інших країнах Європи.

Дмитро Карпенко, блогер:

Програма "Хочу жити" - для звичайних військовослужбовців, передбачає добровільну здачу в полон самого себе. Тобто коли людина добровільно здається в полон - у полоні у нього інші умови порівняно з іншими полоненими, яких взяли в полон. Це трохи інші речі.

Вчинок Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт, сколихнув інформаційний простір. Пропагандисти - немов збісилися…

Ті ж, хто побував на фронті, - іншої думки.

- Ви підтримуєте його вчинок? - Підтримую. - Тобто за вашими моральними принципами він вчинив нормально? - Думаю, так. - Чому? - Від нього більше ніхто з мирних жителів не постраждає.

Хай там як у російських бійців, яких женуть на убій на фронт, нині є про що замислитися. Тепер вони точно знають - у них є вибір.

Михайло Притула, експерт із військової контррозвідки, полковник запасу СБУ:

Спецслужби росії зараз зіграють позитивну роль у цьому випадку. Тому що згідно їх посадових обов'язків вони зобов'язані проінструктувати всіх пілотів, щоб вони так не робили, як робив Максим на МІ-8. І тому, намагаючись це попередити, а вони зобов'язані це робити, я підкреслюю, вони розповсюдять інформацію про подвиг Максима через усіх пілотів рф. Можливо, вони установлять транспондери на свої гелікоптери, літаки. Щоб котролювати їх місцезнаходження. Досить слушна ідея, нормальна тема. Ці транспондери буде ловити й українська військова розвідка. Я думаю, що б вони не робили, як не протидіяли, але вони в будь-якому випадку діятимуть на руку українській військовій розвідці. Процес пошел. І його вже не спинити. Всім офіцерам є, що продати.

Наостанок - проста арифметика. Середня зарплата бойового пілота в росії - приблизно півтори тисячі доларів. В Україні за гвинтокрил вони отримають 500 тисяч. Це зарплата льотчика майже за 28 років роботи! Плюс на додачу - стовідсоткова гарантія виживання. Максим Кузьмінов, по суті, забезпечив безбідне життя собі й своїй родині в цивілізованій державі. Та головне - залишився живим.