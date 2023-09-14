Без згадування про власні військові злочини, зате з цитатами путіна. Псевдоісторію росії за новим підручником вже викладають у всіх школах країни-агресорки. І, примусово - на тимчасово-окупованих територіях.

Як у ньому так звані науковці представили Україну? І що пишуть про війну, яку самі ж і розпочали? Даніїл Снісар проаналізував зміст пропагандистьского посібника для одинадцятикласників. Його огляд - далі.

Вони пішли за нацистською ідеологією, влаштовували державні перевороти і гвалтували російську культуру…

Вони - це українці. Так описують нас у новому підручнику історії росії, за авторства уродженця України, Володимира Мединського.

Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда":

Це не підручник. Це просто пропагандистський матеріал, який має понад 400 сторінок. Вся російська пропаганда - це один суцільний фейк.

Чи є хоч слово правди у цій макулатурі? Зараз зʼясуємо.

Історія - нова. А методи все ті ж. Читаючи цей псевдонауковий посібник, особисто мені здалося, що перед очима друкована версія Скабєєвщини і Соловйовщини.

Описуючи події від 1945 по 1991 рік - про Україну, як націю, республіку, загалом як субʼєкт - у підручнику жодного слова. Просувається теза, що Україна – зʼявилася штучно, лише в 19 столітті. І це твердження грунтують на...міфі.

За пропозицією та при фінансуванні розвідки австрійського Генштабу вперше були випробувані технології створення "українофільського руху" і як ідеї – "антимосковської Русі".

Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда":

Тобто, якщо це штучно створено - це не є суб'єктом, до якого потрібно звертатися. Це об'єкт. Таким чином, російська влада, суспільство - формує у дітей розуміння, що України - не існувало. І тому спокійно можна говорити, що це російська земля.

Євген Магда, історик, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики:

Вони продовжують сприймати Україну, як тимчасово втрачену територію.

Кілька згадок, дотичних до України, у перших розділах підручника все ж є: нагадування про те, який поганий Хрущов, тому що Крим забрав і про Українську повстанську армію, яку називають посібниками нацистів, терористами, бандерівцями і вбивцями.

Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда":

Ті підходи, які існують у цьому російському підручнику - вони жорстко повʼязують усі згадування про Україну тільки негативне, з мовою ворожнечі. "фашистські прихвосні", тобто там додаються обов'язково якісь додаткові слова, які додають вже забарвлення.

Нічого нового - цю риторику кремль застосовує роками через усі наявні канали пропаганди. Але освіченішою російська молодь від цього не стає. А може це і є мета путіна?

Що у підручнику далі? Нарешті, 90-ті. Від дня розпаду СРСР автори згадуватимуть про Україну чи не в кожному параграфі.

Починаючи з проведення референдуму за незалежність. Який на думку псевдоісториків був незаконним та неконституційним.

Євген Магда, історик, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики:

Вони не говорять про результати, коли проголосувало не просто понад 90 відсотків виборців, а кожний регіон, включаючи Донецьку, Луганську область, Кримську автономію - проголосували понад 50 відсотків виборців. Це перемога не по очках, це рішення, яке нокаутувало радянський союз.

Наступні роки України описують, під заголовком "Відродження нацизму". А далі - розділ "Український неонацизм". Це найцікавіше.

Український неонацизм - це аж ніяк не пряме повторення німецького націонал-соціалізму. Це у значній мірі нове явище. Це озлоблене національне, мовне, культурне насильство агресивної меншості над більшістю.

У такому контексті й описані подальші події. "Майдан", "держпереворот" і от неонацисти домоглися свого - привели до влади хунту.

Євген Магда, історик, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики:

Не може бути хунти, якщо після втечі Януковича, пройшли вибори президентські і парламентські 14-го року. І вибори президентські, і парламентські 19 року. Плюс місцеві вибори - 15 і 20 року. росіяни - вони просто продають це своїм громадянам, які не мають належного рівня освіти.

Анексія Криму. Автори переконують, росія - ні до чого.

Це сам народ повстав проти хунти і вирішив повернутися у рідну гавань! Так-так, і жодних зелених чоловічків. Але інтернет памʼятає все!

Это факт - мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем - блокировали расквартированные вооруженные силы Украины в Криму.

За цією ж аналогією йдеться й про події на Донбасі. І апогей - розділ про так звану СВО. Тут взагалі жодних фактичних даних.

Усе в хаосі роздумів та припущень, які зводяться до того, що путін розпочав операцію, щоб запобігти третій світовій яка б точно була, якщо б Україна вступила у НАТО, а після - пішла б розвалювати Федерацію на шматки, у якості тарану США. І саме за вказівкою штатів українці воюють зараз. Уявляєте?

США сповнені рішучості воювати до останнього українця. Як кажуть американці: "Нічого особистого. Це просто бізнес".

Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда":

Потрібно підбити підсумки, виклавши факти, які підкреслюють висновки, що були зроблені. Що вони можуть показати про СВО? Київ за три дні? Херсон, який ми не зможемо? Непотопляємий авіаносець? Крим, або Керченський міст, який ніколи не зможуть знищити? Тобто, фактів, щоб підкрипити все це у них практично немає.

Ну і насамкінець - тимчасово-захоплені південні та східні території. Про бойові дії, які у Херсонській та Запорізькій області - у підручнику ані слова.

Розбомблений росією Маріуполь, десятки тисяч забраних ворогом життів - усе заради сторінок у підручнику і цитат диктатора, які нічого не варті. А варта насправді беззаперечні історичні закони, які ніякий Мединський не змінить.

росія на сьогоднішній момент - остання існуюча в світі імперія. А логіка історичного розвитку полягає в тому, що всі імперії буде зруйновано. Отже, Карфаген має бути зруйнований.