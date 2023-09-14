Освітити приміщення можна за допомогою ліхтяря та пакета.

Україна активно готується до зими. Адже ворог не полишає планів залишити нас в темряві та холоді. Втім, енергетичний фронт України працює вдень і вночі. Як триває ремонт енергетичних об'єктів? Чи справді з 1-го жовтня почнуться відключення світла? І як підготуватися кожному з нас до перебоїв з електрикою? Деталі - в сюжеті.

Холоди ще не настали, а мешканці сіл і приватного сектору вже активно готуються зустрічати зиму. Юрій із Закарпаття вже має запаси дрів. Аби не замерзнути під час морозів, довелося пожертвувати власним садом.

Юрій Остич - житель с. Верхнє Солотвино:

В мене багато старого сада, я цей сад палю, буває такоє, що палю, буває не хватає.

Ольга з Чернівецької області приїхала купувати паливо.

- Хотіла би виписати 5 кубів дров. - Можна? - Можна, будь ласка, присядьте, у вас є паспорт, ідентифікаційний код? - Це добре.

Дрова нашій героїні обійшлися у 5 із половиною тисяч гривень. Утім, є дешевший варіант - замовити товар у державному інтернет-магазині "ДроваЄ", не виходячи з дому. Лісництва вже давно зробили запаси. Щоправда, діє правило: можна брати не більш як 15 кубів палива в одні руки.

Ілля Буча, помічник лісничого Кузьмінського лісництва:

Вартість одного кубометра першої групи на франколісосікі так як ми бачимо коштує 116 гривень за один метр кубічний. Є великий попит на дрова, але стараємося, забезпечуємо всіх.

"Готуватися до холодів з літа" взялися й українські енергетики. Бо ворожі обстріли торік стали справжнім випробуванням на міцність української

Втім зараз у Міністерстві інфраструктури впевнено звітують: до опалювального сезону Україна готова на 90 відсотків. І навіть у випадку ворожих обстрілів - фахівці знають, як реагувати.

Олександр Бутенко, заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури України:

В нас є певні резерви, закуплені з резервного фонду. Є модульні котельні і станції очищення води, які, до речі, на Херсонщині використовувалися. Ми моделюємо ситуацію на платформі одного з підприємств, організоовуємо ці навчання, навчаємо персонал, як використовувати це обладнання.

А от тарифи - не зміняться, запевняє заступник міністра.

Олександр Бутенко, заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури України:

Тарифи будуть на тому ж рівні, які були в минулому опалювальному сезоні. В минулому році Верховною Радою був прийнятий закон про мораторій на підвищення тарифів для потреб населення.

Водночас у Міністерстві енергетики звітують - Україна внаслідок ворожих обстрілів та окупації втратила майже половину всієї генерації електроенергії та тепла. Чиновники вже розробили графіки відключень світла. АЛЕ! В Міненерго кажуть - поки що жодних обмежень для українців не передбачають.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

За тими планами, по яким рухається підготовка до опалювального сезону, ми не прогнозуєм відключень. Ні з 1-го жовтня, ні взагалі за період ОЗП. Це за умови, якщо буде пошкоджена генерація.

До того ж робота над захистом кожної ТЕЦ, кожного водоканала чи трансформатора - триває щодня.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

Була розроблена програма "Фортеця", в рамках якого були прийняті рішення щодо захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Ми не завершуємо, ми розуміємо, що потрібно посилювати антидроновий захист, думати, як ми можемо зменшити наслідки ракетних ударів.

Втім як бути, якщо раптом у квартирі все ж надовго зникне світло, опалення чи газ? Відповіді на ці питання знає Гліб Скоробогатов. Він - експерт з виживання. Біля власної домівки облаштував справжній бункер і ділиться ідеями на власному ютуб-каналі. Каже, вихід можна знайти з будь-якої халепи.

Проблема - это когда ты умер и тебе нечем заняться. Все остальное - просто задачи.

І якщо є задача - зігрітись у морозні дні, допомогти може звичайна металева фляжка!

Гліб Скоробогатов, експерт з виживання:

Наполнение фляги - глицерин. Но там может быть и масло подсолнечное - любая тягучая жидкость. Можно даже использовать соленую воду.

Освітити приміщення можна за допомогою ліхтяря та пакета.

Гліб Скоробогатов, експерт з виживання:

И когда я уже включаю непосредственно фонарь, то он работает по принципу лампочки. То есть, свет заливает все пространство.

Продукти можна зберігати у сумці-холодильнику. Якщо грошей на магазинний варіант нема, можна змайструвати самостійно - з коробки й термоволокна.

Поверьте, ничего не портится: ни колбаса, ни яйца, ни печеночка какая-то, рыбка и так далее.

В екстремальних умовах можна навіть власну електроенергію виробляти - за допомогою міні-сонячних батарей. Коштують вони близько тисячі гривень. Принаймні, телефон чи павербанк зарядити можна. А якщо трохи розщедритися, то додаткові кіловати можливо й... накрутити. За допомогою ось такого пристрою.

Гліб Скоробогатов, експерт з виживання:

Ею можно что-то подзаряжать, а можно все время таким образом "маслать"(крутить).

Отже, варіантів безліч. Втім енергетики запевняють: навіть попри підступні плани рашистів - занурити Україну у кам'яний вік, ми впораємося з усіма викликами.