Відтепер в Україні можна заробити, повідомивши про нечистого на руку чиновника або хабарництво. "Здати" корупціонера за винагороду можна на Єдиному порталі повідомлень викривачів. Спеціальну платформу тиждень тому запустило НАЗК.

Якщо завдяки повідомленню суд визнає когось винним і вирішить стягнути гроші, викривач зможе розраховувати на 10% від цієї суми.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця відділу розвитку Інституту викривання Анастасія Ренкас.

"Як ви бачите - цифра на порталі - 194 повідомлення з 6 вересня. Це достатньо висока кількість повідомлень і з них уже 60 повідомлень у роботі. Це говорить про те, що наше суспільство готове до таких дій і готове боротися з корупцією...

Ми завжди наголошуємо на тому, що не буває маленької або великої корупції. Корупція або є, або її немає. Тому в ідеалі ми за те, щоб люди повідомляли про будь-які порушення вимог закону про запобігання корупції...

Прив'язка до суми правопорушення має значення лише при виплаті винагороди викривачу уже в подальшому. Врешті про будь-яке корупційне правопорушення можна повідомити через Єдиний портал повідомлень викривачів...

Ми і держава гарантує викривачам право на анонімність і конфіденційність. Оскільки факти підлягають перевірці, вони можуть бути оголошені лише після закінчення перевірки.

Викривач - це фізична особа, якій відома інформація про корупцію, і вона має переконання в договірності цієї інформації. І ця інформація пов'язана безпосередньо з її трудовою або професійною діяльністю. Це може бути певна діяльність, наприклад, участь у конкурсі на певну посаду, може бути повязаною з участю в публічних закупівлях. Якщо хоч один з цих критеріїв відсутній, особа вважається заявником і не може отримати винагороду. Винагорода передбачена лише викривачу згідно вимог закону.

Викривач - це певний імунітет, і саме цей правовий статус надає певні гарантії захисту людям, які всередині системи повідомляють про неправомірні дії та корупцію.

Викривачу гарантується захист фізичних і майнових прав. Також викривачу гарантується трудовий захист. До викривача прямо заборонено застосовувати будь-які заходи негативного характеру пов'язані з його трудовою діяльністю.

Для прикладу, викривача не можна без його згоди переводити на іншу роботу, проводити атестацію, зменшувати заробітну плату...

Є декілька умов для виплати цієї винагороди. Перше, має бути повідомлення про корупційне кримінальне правопорушення.

Розмір збитку, завданий державі або сума неправомірної вигоди повинна у 5000 разів і більше перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на час вчинення злочину. І від цієї суми особа має право отримати 10%", - заявила Анастасія Ренкас.