Віра, що сильніша за війну. Хасиди з усього світу знову їдуть в українську Умань, аби відзначити новий рік за юдейським календарем та відвідати могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана. Попри війну в Україну вже прибули 20 тисяч вірян. Вже завтра євреї зустрінуть Рош га-Шана - початок 5784-го року від створення світу. Як готуються до свята - бачив Ігор Левенок.

Умань. Паломницький квартал геть заповнений прочанами. І вони прибувають. На в'їзді до міста і в самому юдейському кварталі - безпрецедентні заходи безпеки. Поліція перевіряє документи і речі. Алкоголь - під забороною. Новоприбулим пояснюють необхідність дотримання правил безпеки. В Україні війна і комендантську годину ніхто не відміняв.

Гілель Коен рабин, голова організації "Умань Рош га-Шана":

И здесь есть большой акцент на безопасность. Много вопросов, которых до войни не было, они вот сейчас начинаются. Комендантский час, который слава богу в прошлом году все его соблюдали и была тишина. Заканчивая сухим законом, чтобы не было здесь алкоголя, музыки чтобы не было. Слава богу все слушаются и праздник в прошлом году прошел очень хорошо…

Умань вже зазнавала російських ракетних атак. Та свято Рош га-Шана надто важливе для хасидів. Тож, навіть попри застереження уряду Ізраїлю утриматися від поїздок до України, організатори цьогоріч очікують до двадцяти тисяч прочан а може й більше.

Гілель Коен рабин, голова організації "Умань Рош га-Шана":

Давайте Ізраїль чуть-чуть в сторону. Потому что Ізраїль окружен росією еще больше чем Україна. Да, там Иран, Сирия, Ливан - это одна россия. Израиль очень много лет страдает с этой россией. Это политика которая вообще не касается хасидов. Сюда приезжает сорок стран. Это не вопрос Израиля и Украины, это вопрос хасидов и Украины.

Джозеф Стейнберг до Умані прибув зі Сполучених Штатів. Каже, скільки себе пам'ятає, під час цього свята він завжди тут. Україна гостинно приймає прочан, а жахачки російської пропаганди про буцімто українських нацистів чоловіка тільки тішать.

Джозеф Стейнберг, прочанин зі США:

Может когда-то были, но они убежали в россию, они все там на сегодняшний день. - Ви про нацистів? - Про нацистов, да. А здесь наоборот принимают очень тепло и очень хорошо, что город, что власть, что уманчане…

Справжній ажіотаж - біля місця, де похований духовний лідер хасидів Цадик Нахман. Людей там - не проштовхнутися. Нахман заповідав, щоб паломництво здійснювалося саме сюди. Юдеї вірять, що саме тут, буде встановлено особливий зв'язок із Всевишнім. Якщо поїхати до Умані, то наступний рік буде добрим.

Ілан Даган, прочанин з Канади:

Я буду молитися за благополуччя народу України і за добробут усіх євреїв і це правда. Бог має допомогти і ніхто більше не братиметься за зброю.

Іцхак, прочанин з Ізраїлю:

Я думаю, що тут безпечно. Тут почуваються в безпеці всі і все. І я не думаю, що тут варто чогось боятися. Дивовижні місцеві жителі, чудові доброзичливі люди і це дивовижно…

Ігор Левенок, кореспондент:

Таке враження, що ми перебуваємо не в Україні, а десь в Ізраїлі. Скрізь самі юдеї, вивіски на івріті, торгівля в доларах і тільки українські прапори на будівлях нам нагадують, що ми таки в Умані.

Киянин Платон - власник ятки з фаст-фудом. Каже, його шашлик, сендвічі та наґетси, то все кошерна їжа, приготована за суворим юдейським законом. Тому й ціна - не звична як для України.

Платон, власник ятки з фаст-фудом:

У нас шашлык из курицы стоит четыреста гривен. Там идет порция шашлык -курица, идет соус к нему, картошка-фри, огурец слабосоленый и лук к нему. Чтобы было кошерное мясо, нужно правильно убить животное. Это должен сделать еврей, он его безболезненно убивает и проверяет органы. Если не дай бог там корова больная, например говядина, то все - это не кошерное и ее он не берет….

Присутність жінок у паломницькому кварталі хасиди не вітають. Втім, пані Інна та пані Людмила тут із особливою місією. Вони - волонтери.

Ми вирішили нагадати нашим гостям, що вони знаходяться в Україні, дякуючи Збройним силам і всім силам оборони, які тут є. Вони мають це розуміти і донатити один долар, два долари на армію. Це мілітарі кіпа, хіт сезону. Шолом - миру. Анахма волонтері - це ми волонтери. Молодь така більш активніша, а старше покоління це "лооо" це ні-ні-ні, або розказують нам, що вони моляться за Україну.

Окремий момент. Оренда житла в Умані. На період Рош га-Шана - ціна захмарна. Війна, не війна, а в цьому питанні -стабільність, каже рієлтор Людмила.

Людмила Семененко, рієлтор:

Орендують квартири залежно від груп. Їх може бути шість чоловік, може бути двадцять, може бути п'ятдесят. І сто п'ятдесят доларів за одне ліжко беруть в оренду.

Сто пʼятдесят доларів - одне спальне місце, одна доба, квартира економ-класу. Житло лакшері, з побутовою технікою - удвічі дорожче, триста доларів. Нафталі приїхав з Єрусалиму. Вклав мільйон доларів у будівництво сорока квартир. Іще купу грошей має вкласти. Здавати житло планує тільки з наступного року. Та як скоро воно окупиться?

Юдейське свято цьогоріч буде чистим та охайним. На відміну від попередніх років, на вулицях Умані прибрано. Розкиданого сміття майже не побачиш. А як вдалося досягти такого ефекту?

Олег Ганіч, перший заступник Уманського міського голови:

В попередній рік ми прийняли рішення, що паломники, які прибувають в місто під час війни, вони зобовʼязані сплатити туристичний збір в банкоматах, які ви бачите в мене за спиною. І рекордний туристичний збір за всю історію Умані був зібраний. Порядка десяти мільйонів гривень. Це дало нам можливість сплачувати комунальникам, щоб вони прибирали по вісім разів на день. Потім декілька раз на добу проходить пилосос, який вичищає вулиці…

Туристичний збір для однієї особи - 335 гривень на добу. Уникнути оплати не вдасться. Поліція на в'їзді перевіряє квитанції, та навіть QR-коди, якщо гроші переказані онлайн.

Саме свято Рош га-Шана цьогоріч відзначатимуть з 15-го по 17-те вересня. Євреї зустрінуть початок п'ять тисяч сімсот вісімдесят четвертий рік від створення Світу.