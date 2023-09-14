Чорний список коротшає. Євросоюз знімає санкції з трьох російських олігархів. Дія обмежень щодо Григорія Берьозкіна, Фархада Ахмедова й Олександра Шульгіна спливає вже завтра. Хто ці бізнесмени, який стосунок мають до кремлівської верхівки та як спромоглися вислизнути з санкційного тиску? Дізнавалася Ірина Іванова.

Санкції дають збій. Російські олігархи вибувають зі списку осіб, на яких Євросоюз наклав обмеження через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Напередодні в офіційному журналі ЄС опублікували імена чотирьох росіян, щодо яких не продовжили санкції. У списку:

Олександр Шульгін, ексдиректор найбільшого російського маркетплейсу Ozon;

Фархад Ахмєдов, мільярдер і колишній власник групи "Норт-газ";

Григорій Берьозкін, власник групи компаній "Євро-сєвєр-нєфть".

У цій компанії також опинився російський полковник Георгій Шуваєв, який торік загинув на Харківщині.

Усі троє олігархів поскаржилися до суду на введення особистих санкцій ЄС. Але суд встиг схвалити звернення лише одного з них - Олександра Шульгіна. Він потрапив під санкції у квітні 2022 року, коли ще був гендиректором "Озону". Цей бізнесмен брав участь у зустрічі з путіним 24 лютого 2022 року - у день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді кремлівський лідер уперше зібрав представників великого бізнесу, щоб обговорити подальшу роботу в умовах нових санкцій Євросоюзу.

В Раді ЄС Шульгіна вважали "впливовим бізнесменом". Але одразу після введення санкцій, Шульгін пішов з компанії "Озон", що втім не означало автоматичного викреслення з чорного списку. Він лишився під санкціями, оскільки в ЄС вважають, що Шульгін залучений до економічних секторів, які забезпечують суттєве джерело доходів для уряду росії.

Звинувачення безпідставні - на це зробили ставку адвокати олігарха і не прогадали. Європейський суд загальної юрисдикції у Люксембурзі постановив: Рада ЄС не має переконливих доказів, що Шульгін справді досі "впливовий бізнесмен". Цей випадок став першим, коли російський бізнесмен зміг через суд домогтися скасування особистих санкцій. Раніше це вдавалося лише родичам бізнесменів з чорного списку.

Щодо Фархада Ахмєдова, статки якого оцінюють у понад мільярд доларів, то його прибрали зі списку через начебто застарілу інформацію: на момент введення санкцій він не володів акціями в російських компаніях. Щодо Берьозкіна - пояснення поки що немає.

Нагадаю, санкції ЄС проти фізичних осіб передбачають заморожування рахунків у банках ЄС, подорожі на його територію, а також передавання коштів або активів цим особам з Євросоюзу.

Загалом Брюссель увів ЄС санкції щодо близько 1800 осіб та підприємтв з моменту нападу росії на Україну. Заморожено приватних активів на 24 мільярди євро. І російські та білоруські олігархи не марнують спроб повернути своє майно. Зараз на розгляді суду у Люксембурзі понад 70 скарг від фізичних та юридичних осіб. Більшість позовів російські олігархи подали одразу після повномасштабного вторгнення - 2022 року. А тим часом Євросоюз готує механізм, як ці заморожені активи передати на відбудову України.

Процес розгляду скарги триває близько року. І зовсім не означає, що всі позивачі зможуть уникнути санкцій. Так, днями провалилася спроба відбілити своє ім'я у російського металургійного магната Віктора Рашнікова. Він володіє "Магнітогорським металургійним комбінатом", одним із найбільших виробників сталі в РФ. Але суд у Люксембурзі відхилив апеляцію.