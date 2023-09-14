Дівчина тішиться, що знову може мріяти, вільно говорити… і не боятися за те, що вона українка.

А далі - історія Анни з Донецька. Дівчина всі дев'ять років прожила в окупованому росіянами місті. І коли почалася повномасштабна війна - вирішила тікати до України. Як їй це вдалося? І що вона розказує про рідне місто? Ольга Лучек - розкаже.

Коли російські найманці у 2014-му увірвалися в її рідний Донецьк, вони зруйнували її мрії - ділиться Анна. Натомість принесли відчуття тривоги, що не минає.

Анна, переселенка з Донецька:

Ти почуваєш, що щось не так, дорослі говорять, що відбувається щось погане. Якісь нові люди прийшли на твою територію і щось роблять.

Обличчя Ані з міркувань безпеки ми не показуємо. На окупованій території досі лишаються її батьки - доглядають за старенькою бабусею. Але тішаться, що донька змогла вирватися звідти, де нині - саме лише горе.

Анна, переселенка з Донецька:

Люди пропадали, я пам'ятаю була дитиною і було дуже багато розисків людей. І повсюди було пропав чоловік, пропала жінка, помню навіть писала друзям, що таке, чому всі пропадають, чому люди приїжджають і кажуть - пропала дитина.

Нинішній Донецьк - немов застряг у середньовіччі, каже Аня. Електронні реєстри, онлайн-банкінг, Інтернет-платформи - все це на тимчасово окупованій території - із розряду фантастики.

Анна, переселенка з Донецька:

Ти живеш як у клітці. Тобі складніше виїхати, складніше зробити якусь транзакцію в інші країни, получити посилку просто. Ти ніби застряг у цьому році 14-му і навіть тоді було більше свободи, ти міг робити більше справ ніж у 2017-му.

Ідеально там працює лише одне - каже Аня. Потужна машина російської пропаганди...

Анна, переселенка з Донецька:

Говорили, що ми не українці, ми люди з нових територій та що ми завжди були пов'язані з росією.

Та все ж пропаганда не всюди спрацьовує... На окупованих територіях досі сподіваються на поверння в Україну.

Анна, переселенка з Донецька:

Люди є, які чекають!

Так жити не можна - вирішила дівчина після 9-ти років в окупації. Рішуче сказала собі: Треба тікати! На вільну землю.

Анна, переселенка з Донецька:

Мене просто закрили від України і я хочу знову буть здесь.

Молодь росіяни випускають через блокпости неохоче. Аня від початку розуміла - дорога була довгою і небезпечною.

Анна, переселенка з Донецька:

Я виїжджала з волонтерами. Ми приїхали до КПП в Колотилівку у Бєлгородській області, це гуманітарний коридор, де громадяни України можуть переїхати обратно до України через росію. Там ми дуже довго стояли, було дуже складно, всі дуже хвилювалися, кого пропустять, кого ні.

А далі - дорога і мінні поля довкола. Не можна зробити і кроку вбік!

Анна, переселенка з Донецька:

Перший переход, він був замінований з двох сторін, тому треба було бути дуже обережними.

Зараз дівчина живе у Чернівцях. Намагається будувати нове життя. Вдосконалює українську.

Анна, переселенка з Донецька:

Тому що це державна мова, тому що тут люди розмовляють українською, я хочу ввійти у суспільство та розмовляти українською як і всі.

Дівчина тішиться, що знову може мріяти, вільно говорити… і не боятися за те, що вона українка.

Анна, переселенка з Донецька:

Я вже вчу які тут вулиці, тут зручний транспорт, і можна обійти город дуже швидко. Всі ці 9 років, які я була в окупації - вони просто пройшли і вони були ні про що, я просто їх втратила, не змогла получити опит, який получали люди мого віку.

Аня має намір здобути вищу освіту, знайти роботу. А коли Донецьк знову стане вільним українським містом, повернеться додому. Переконана - це неодмінно станеться!