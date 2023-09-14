Понад 27 тисяч прочан-хасидів уже приїхали в Умань на святкування Рош Га-Шана - юдейського нового року. Цьогоріч його відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міського голови Умані Олег Ганич.

"На теперішній момент приблизна цифра прибувших до Умані паломників-хасидів - 27 тисяч.

Наразі все спокійно, всі заходи безпеки вживаються поліцією та всіма службами, які прибула на забезпечення правопорядку. Жодних інцидентів не виникало...

"Зона особливого режиму" діє лише на території паломництва хасидів. Це територія приблизно 4 га, де діють свої обмеження, заборонено продаж і торгівля алкоголем, піротехнічними засобами, паспортний контроль на блок-постах.

В інших частинах міста не відчувається приїзд паломників хасидів, тому що вони приїжджають суто на територію визначену, площею 4 га...

У 2022 році прибуло 23 тисячі паломників. У цьому році поліція разом з ДСНС додали інтроскопи, якими контролюють і пришвидшують проходження контролю паломниками на територію паломництва. Тобто не доглядають кожну валізу, а пропускають через інтроскопи. Таким чином швидко проходять паломники контроль...

Сьогодні прибули представники поліції Ізраїлю. Щороку вони прибувають і підсилюють нашу поліцію. Вони не мають жодних повноважень на території України, але допомагають і є комунікаторами для того, щоб мовного бар'єру не було між паломниками та поліціянтами", - розповів заступник мера Умані.

За його словами, на території паломництва є укриття на 11 тисяч людей. В основному це напівпідвальні укриття.