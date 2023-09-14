Вона обіймала ногу рятувальника, який витяг її з води: історія собаки-символа трагедії на Каховській ГЕС [ Редагувати ]
Вона обіймала ногу рятувальника, який витяг її з води. Та зализувала руку масажиста, який ставив її на ноги. Багіра - вівчарка, яка стала символом екологічної катастрофи, що влаштували росіяни на Каховській ГЕС. Собака півтори доби провела у воді і дивом вижила.
Зараз Багіра живе в притулку в Одесі. І терміново потребує люблячої родини. Подивіться наш наступний сюжет. Ймовірно, ви - саме та людина, якій потрібен вірний друг.
Такою перелякану вівчарку, що провела у воді півтори доби, вперше побачили херсонські рятувальники та волонтери. Собака стала символом трагедії, яку причинив підрив росіянами Каховській ГЕС.
Минуло три місяці. Тепер Багіра не просто ходить, а трохи невпевнено, але бігає.
Волонтерка Людмила Мельникова каже: тепер складно повірити, що це - та сама вівчарка, що була майже паралізована через грижу - вона передавила спинний мозок.
- Ось. Може цілий день стояти, навіть не присаджуватись. Це свідчить про те, наскільки зі спиною працювали, що тримає її саме спина.
Врятовану з води Багіру одразу перевезли з Херсону до Одеси. Тут її оглядали лікарі шістьох клінік.
Проте, фахівці визнавали: тварина може не пережити операції.
Людмила Мельнікова, засновниця притулку:
Ніхто, на жаль, нам гарантій не давав навіть 1%. Тому операцію ми відмінили одразу. І почався курс реабілітації: масажі ручні, масажі апаратні, тренування, вигул, робота з драбиною.
Вівчарка винесла всі процедури. І була відверто вдячна людям.
Людмила Мельнікова, засновниця притулку:
Вона обіймала його руку, масажні прилади, все обіймала. Ось, як те фото, да вона військового обіймала за ногу. Ось це - Багіра. Сама її суть.
Єдина корисна для хребта процедура, від якої реабілітологам довелося відмовитися - це плавання. Надто велику психологічну травму отримала Багіра. Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, подвір'я, що охороняла прикута до будки вівчарка, затопило. На допомогу собаці прийшов сусід: звільнив нещасну від ланцюга. Півтори доби тварина рятувалась, як могла.
Людмила Мельнікова, засновниця притулку:
Вона наплавалась! Наплавалась на три життя. Багіра дико боялась води. Ми навіть її скупати не могли. Вона просто забивалась у кут, починала тремтіти і нічого не хотіла. В неї був ступор.
У минулому житті її звали Джесі. Господар вивіз вівчарку у передмістя Херсону, посадив на ланцюг у порожньому дворі. Доглядала тварину літня жінка, яка жила за п'ять кілометрів від неї.
Людмила Мельнікова, засновниця притулку:
Намагалась вона цей ланцюг перегризти. В неї відсутні зуби, окрім різців. Реабілітолог нам призначив їсти яловичину сиру та заморожену. Так Багіра не знала, що це таке. В мене був шок. Що вона взагалі не розуміє, що таке м'ясо.
Нині Багіра на вимогу ветеринарів харчується винятково м'ясом. Має власний просторий вольєр. І відчуває себе головною в притулку.
Віктор, доглядач притулку:
Виводиш її на поводочку. - І як вона реагує на інших собак? - Ох, вона їх не любить. Не любе, просто. Їх випустить, вона б, наверноє, понадкусювала.
Багіра і справді ревнує "своїх" людей до інших тварин. А команда притулку піклується про 70 собак.
Віктор, доглядач притулку:
Їй би сім'ю, щоб за нею дивилися. Так це - було б замечательно, більше вніманія уделялось би.
Багірі дуже потрібна родина, де не буде інших тварин. Але будуть піклування, а головне - любов. Яку ця тварина поверне сторицею.
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