Він мріяв про квадрокоптер, але коли його отримав - віддав. Артур Савілов із Києва вже півтора рокe живе на Закарпатті. Але так хоче повернутися у рідне місто, що забув про розваги і віддав таку омріяну річ військовим. Як застосують квадрокоптер на Донеччині - дивіться далі.

Про цей квадрокоптер Артурчик мріяв багато років. У вересні батько нарешті здійснив бажання сина. На день народження хлопчик отримав такий бажаний подарунок. Та після коротких роздумів, прийняв важливе для себе рішення.

Подарував коптер прикордонникам, які виконують завдання на сході країни. Адже має ще одну заповітну мрію.

Артур Савілов – переселенець:

Я просто захотів пошвидше повернутися додому до свого рідного міста і захотів допомогти ЗСУ, щоб вони пошвидше змогли повернути всі наші території.

Артур родом із Києва. Після перших вибухів у столиці його родина переїхала до містечка Чоп, що на Закарпатті. Тут вже півтора роки живе та навчається у місцевій школі. Мама хлопчика - військова. Вона мобілізувалася цього року на день добровольця. Каже, пишається сином.

Людмила Савілова - мама хлопчика:

В 14-му році він був, можливо, один із наймолодших з Києва, який допомагав пакувати посилки для наших військових. Їжу, шкарпетки. Ну, тоді це було так. Коли він сказав, я віддаю коптера, бо збирають на коптера, то мій десь знадобиться хоч на запчастини, ми його підтримали. Ворогу байдуже по кому стріляти, мій син це розуміє і дай Бог, щоб все наше суспільство розуміло.

Прикордонники кажуть, такі подарунки дуже цінні. І вже знають куди далі поїде дрон Артура.

Олена Трачук - речниця Чопського прикордонного загону:

Звісно, що цей коптер одразу ж піде на потреби військовослужбовців, які на даний час виконують бойові завдання на сході. Це буде один із наших зведених загонів, який виконує завдання на Донеччині.

Там військові трохи удосконалять квадрокоптер. І з його допомогою наближуватимуть мрію не лише Артура, а й кожного українця - перемогу у нелегкому протистоянні з підступним ворогом.