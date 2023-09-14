У частині Херсонської області оголосили обов'язкову евакуацію для сімей із дітьми, а також подовжили комендантську годину. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Херсонської області, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо ОБОВʼЯЗКОВОЇ евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

Олександр Прокудін зазначив, що в ніч проти 14 вересня окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика, а його 13-річний брат зараз у реанімації.

Малеча має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів.

Евакуацію дітей стосується Веселого, Берислава, Новоберислава, Зміївки, Червоного Маяка, Тягинки, Львівського, Ольгівки, Бургунки, Миколаївки, Відрадокам'янки, Милового, Качкарівки, Дудчан, Новокаїр, Золотої Балки, Михайлівки, Гаврилівки, Осокорівки, Микільського, Берегового, Великанського, Дніпровського, Антонівки, Садового, Камишан, Приозерного, Зимовника.

Очільник Херсонщини також оголосив про збільшення комендантської години. Тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00. Він пояснив це синхронізацією комендантської години зі світловим днем.