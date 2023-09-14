Відкрито про збройну співпрацю не наважилася оголосити жодна зі сторін.

Жадав російської імперської слави, а нині змушений вмовляти про допомогу головного світового вигнанця. Так в американському Держдепі прокоментували зустріч президента росії путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про що домовилися за лаштунками, диктатори відкрито не повідомили, обмежившись заявами про "багато цікавих проектів". Найпевніше, припускають західні оглядачі, росія просила зброю та снаряди в обмін на технологічну та продовольчу допомогу. Та чи вдалося москві спокусити Пхеньян? Спробувала розібратися Анна Басова.

На російський Владивосток світові медіа звертають увагу нечасто. Від москви його відділяють більш як 6-ть тисяч кілометрів. Найближча столиця - Пхеньян, але й до неї відстань щонайменше 700-т кілометрів - небом. По землі - цифра чотиризначна.

Останні кілька днів саме ці краєвиди звичайного залізничного вокзалу облетіли весь світ. На одну з цих колій мав прибути непростий потяг - у бронепоїзді - північнокорейський лідер.

Кім Чен Ин - уже третій правитель у династії. Як і його батько та дід, він ніколи не користується авіацією.

Ко Янг Хван, спеціальний радник міністерства об'єднання Південної Кореї:

Його літак дуже старий, його не обслуговують належним чином. Ризики аварії дуже високі. У потязі же Кім Чен Ин може отримувати факс, електронну пошту і керувати країною з будь-якої точки.

На платформі гостя зустрів Олександр Козлов, російський міністр екології.

Із ним Кім Чен Ин навіть провів формальні перемови.

Та основна мета приїзду - зустріч із російським президентом. Путін чекав на свого візаві на космодромі "Восточний".

Після затяжного рукостискання обом влаштовують екскурсію космодромом.

Оглянувши внутрішні приміщення, Кім і путін у супроводі військових інспектують місце запуску ракет.

Та приїхав очільник Північної Кореї зовсім не на оглядини космодромів. Численні аналітики та західні медіа одностайні - росія конче потребує зброї для війни проти України. І КНДР - чи не останній її шанс вгамувати снарядний голод.

Мачєй Шопа, військовий аналітик:

Північна Корея має боєприпаси того ж калібру, що й на озброєнні в росіян. І це очевидна спокуса для путіна, особливо з огляду на становище, в якому російська армія опинилася в Україні.

Відкрито про збройну співпрацю не наважилася оголосити жодна зі сторін. Адже напередодні зустрічі про нові санкції - у разі поставок зброї до росії - офіційно попередили Сполучені Штати. Та неофіційно - як вважають оглядачі - Китай, який фактично підтримує життєдіяльність КНДР як державного утворення. На прес-конференції лідери обмежилися традиційними штампами.

Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї:

Росія зараз веде священну боротьбу з гегемонами. Ми постійно підтримували всі без винятку рішення російського президента. Й завжди будемо на вашому боці в боротьбі з імперіалізмом.

Дасть Кім зброю чи ні, так і залишилося таємницею. Та щоб вгамувати його цілком імператорські апетити, на обіді делегації частували делікатесами. У меню - пельмені з камчатським крабом, уха з білого амура та брусниця з кедровими горіхами на десерт. Усі тости за столом - про перемогу. А шпаргалка - та сама.

Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї:

Ми переконані, що російська армія та народ здобудуть велику перемогу у справедливій боротьбі та покарають усіх гегемонів із їхніми загарбницькими амбіціями.

З заходу лідери поїхали в одному лімузині. Кім запросив кремлівського диктатора відвідати Пхеньян. Коли це станеться, невідомо. А поки путін удома чекає в гості на олександра лукашенка. Переговори заплановані на завтра.