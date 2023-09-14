Військові навчання НАТО наразі проходять у Балтійському морі: подробиці [ Редагувати ]
Північно-Атлантичний Альянс нарощує м'язи і готується давати відсіч потенційній російській агресії. Військові навчання НАТО наразі проходять у Балтійському морі. А вже навесні наступного року блок проведе наймасштабніший вишкіл з часів Холодної війни. Тетяна Логунова - розкаже більше.
Балтійське море - під захистом НАТО. Біля берегів Естонії та Латвії стартували масштабні навчання Альянсу. В маневрах "Північне узбережжя", які триватимуть два тижні, - задіяні 30 кораблів, 20 літаків, кілька підводних човнів та понад 3 тисячі військовослужбовців. Серед них - військові країн НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, і бійці військово-морських підрозділів Канади, Нідерландів, Бельгії, Франції та США. Американці доправили спеціально для маневрів десантне судно Mesa Verde - корабель довжиною 200 метрів, який може брати на борт 800 піхотинців.
Ян Крістіан Каак, віце-адмірал, головнокомандувач ВМС Німеччини:
Ці маневри символізують готовність Альянсу дотримуватися своєї головної обіцянки - один за всіх і всі за одного. Щоб блок міг її реалізувати, усі партнери мають розуміти, як спільно діяти у такому важливому для Альянсу операційному регіоні, як Балтійське море.
У Балтійському морі військові НАТО тренуються вже 20 років. Утім, вперше за увесь час навчань відпрацьовується сценарій нападу на одну із країн Альянсу. Серед завдань - відбиття потенційної атаки та контрудари, захист морських шляхів через Балтійське море та десантні операції з моря. Потенційний ворог у НАТО один.
Ян Крістіан Каак, віце-адмірал, головнокомандувач ВМС Німеччини:
Ми надсилаємо сигнал росії - ми пильні. Надійне стримування - це і спроможність атакувати.
Навчання проходять під головуванням Німеччини. За них відповідають фахівці з морської бази у місті Росток. Німці вже запропонували Альянсу перетворити її на регіональний штаб НАТО на Балтиці. І доручити Берліну керівництво військово-морськими силами блоку в регіоні.
Маневри "Північне узбережжя" ще тривають, а ЗМІ вже анонсують нові, ще масштабніші. За даними низки американських видань, блок готується провести найбільший спільний штабно-командний вишкіл з часів завершення Холодної війни. Вишкіл запланований на весну наступного року і проходитиме на території Німеччини, Польщі та країн Балтії. В них візьмуть участь військові з усіх країн блоку. Долучиться і Швеція, яка і досі чекає на вступ до НАТО.
Розмах вражає. У вишколі планують задіяти 40 тисяч військових, 700 літаків та 50 кораблів. Мета незмінна - захист члена Альянсу від потенційної російської агресії. За сценарієм навчань члени НАТО даватимуть відсіч ворожій коаліції на чолі з росією. Їй дали робочу назву Occasus.
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