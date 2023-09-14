І хоча шпигунство країн одна за одною - вже нікого не дивує, ця історія доволі унікальна.

Китайський шпигун - у парламенті Великої Британії. Ним виявився співробітник Палати громад, 28-річний британець Кріс Кеш. Чи мав він доступ до секретної інформації і як часто шпигунами виявляються працівники законодавчої влади - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

У британському парламенті Кріс Кеш пропрацював всього два роки. Але за цей час встиг викликати підозри у правоохоронців. Він був головою "Китайської дослідницької групи". Її робота полягала в донесенні правдивих новин з Пекіна та формуванні політики щодо Китаю. Сам Кеш народився та виріс в Единбурзі, після закінчення університету поїхав до китайського Ханчжоу - навчав місцевих англійської літератури.

І саме там, припускають слідчі, його завербувала китайська розвідка. По поверненню додому, Кеш став кандидатом наук з китаєзнавства та глобалізації. Яку саме інформацію він збирав у парламенті - невідомо. Але Кеш мав доступ до всіх депутатів, зокрема до тих, які володіють секретною та високочутливою інформацією. Він дуже близько працював із нинішнім заступником міністра внутрішніх справ з безпеки Томом Тагендхатом.

А депутатці Алісії Кернз допоміг стати головою комітету закордонних справ - писав для неї промови та робив довідки. Часто його бачили і в барах парламенту, де алкоголь ллється рікою, а депутати і гості парламенту не такі стримані в розмовах.

Енн Макелвой, британська журналістка, дослідниця історії шпигунства:

Здивовані ми цим фактом чи ні - неважливо. Важливе те, що Британія стала мішенню Китаю, а також Ірану і, звісно росії, особливо після того, як почалася битва за Україну. Мені набагато цікавіше, яка вигода з цього китайцям. Люди часто кажуть, дослідники не можуть знати дуже багато, вони не формують політику, просто надсилають звіти в Пекін. Але якщо ти володієш внутрішньою інформацією і розумієш, де виникають сумніви і питання, то значення цієї інформації не варто применшувати

Тім Лаутон, депутат парламенту Великої Британії:

Ця людина очевидно пройшла всі парламентські перевірки, мала пропуски до парламенту, а як дослідник - він ще й мав допуск на різноманітні зустрічі та засідання, тобто в принципі міг спокійно шпигувати за людьми, які працюють в парламенті, і отримував допуск на конфіденційні зустрічі.

Арештували Кріса Кеша ще в березні, разом із ще одним чоловіком, якого теж підозрюють в шпигунстві на користь Китаю. Але про цю справу стало відомо лише тепер. Сам Кеш наполягає, що абсолютно невинний. І не лише не шпигував для Китаю, але навпаки - завжди наполягав на тому, що китайська комуністична партія несе чимало загроз західному світові. "Злісним наклепом" ці звинувачення називають і в китайському посольстві у Лондоні. Ця шпигунська історія стала причиною зустрічі прем'єрів Британії та Китаю на саміті Джи-20.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Парламент справедливо обурений повідомленнями про шпигунство в цій будівлі. Святість цього місця має бути захищена, а право членів висловлюватися відверто без страху чи жодних наслідків - має бути збережене. Ми будемо захищати нашу демократію та нашу безпеку. Тому я рішуче наголосив прем'єр-міністру Лі, що дії, спрямовані на підрив британської демократії, є абсолютно неприйнятними та ніколи не будуть толеруватися.

І хоча шпигунство країн одна за одною - вже нікого не дивує, ця історія доволі унікальна. Все-таки потенційному агентові вдалося пробратися до центру законодавства країни і він був у дружніх стосунках із багатьма впливовими законотворцями.

Це при тому, що для видачі перепустки в парламент - людей перевіряють на надійність та вразливість до неналежних впливів. За останнє десятиліття був лише один схожий випадок із російською дівчиною, яку підозрювали у шпигунстві для ФСБ.

Вона працювала помічницею депутата - голови комітету розвідки та безпеки, і стала його коханкою. Катерині Затулівєтєр було 26 років, її начальникові Майку Генкоку - 65. І хоча дівчині все ж довелося виїхати з Британії через загрозу національній безпеці, сам факт шпигунства не змогли довести в суді.