Президент США Джо Байден призначив колишнього главу Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер (Penny Pritzker) спеціальним представником з питань економічного відновлення України. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Байден назвав пані Пріцкер "досвідченим державним службовцем", яка має "глибокі сімейні зв'язки з Україною".

"Працюючи у тісному контакті з урядом України, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими інститутами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів щодо відновлення української економіки.

Це включає мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів донорів, а також роботу з відкриття експортних ринків і підприємств, закритих в результаті жорстоких атак і руйнувань Росії.

Спеціальний представник Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу G7, щоб гарантувати, що міжнародні зусилля доповнюють та підкріплюють один одного, а також спонукати міжнародних партнерів продовжувати нарощувати підтримку нагальних потреб України у відновленні економіки.

Спеціальний представник Прітцкер допоможе українському уряду провести реформи, необхідні для зміцнення її економіки", - йдеться у заяві Білого дому.

На призначення Пенні Пріцкер відреагував і керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

Я вітаю пані Пріцкер і вірю, що вона зосередить максимум зусиль на життєво важливій меті прискорення відновлення та відбудови нашої зруйнованої війною країни.

Пенні Пріцкер - представниця однієї з найбагатших сімей США, предки якої приїхали з України. Станом на 14 вересня 2023 року Forbes оцінив її статки в $3,1 млрд. E 2013-2017 роках вона була міністром торгівлі в адміністрації Барака Обами.