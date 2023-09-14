У Нігерії стався збій у роботі електроенергетичної системи. Майже все населення країни - понад 200 млн людей - залишилося без світла. В енергетичних компаніях заявили, що це "повний колапс системи", повідомляє ВВС News.

Вироблення струму в африканській країні впало до нуля, повідомляє Reuters. Її пізніше частково відновили, але вона залишалася набагато нижчою за норму.

Аварія зачепила всі 36 штатів Нігерії та столиці країни - міста Абуджа.

У Нігерії регулярно відбуваються збої у постачанні електроенергії. У 2022 році таке колапси ставалися чотири рази.

При цьому Нігерія - великий виробник енергоресурсів. Вона входить до ОПЕК і входить до десятки країн світу з найбільшими запасами нафти.