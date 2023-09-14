У Нігерії відключилася електроенергія: без струму залишилося 200 млн людей [ Редагувати ]
У Нігерії стався збій у роботі електроенергетичної системи. Майже все населення країни - понад 200 млн людей - залишилося без світла. В енергетичних компаніях заявили, що це "повний колапс системи", повідомляє ВВС News.
Вироблення струму в африканській країні впало до нуля, повідомляє Reuters. Її пізніше частково відновили, але вона залишалася набагато нижчою за норму.
Аварія зачепила всі 36 штатів Нігерії та столиці країни - міста Абуджа.
У Нігерії регулярно відбуваються збої у постачанні електроенергії. У 2022 році таке колапси ставалися чотири рази.
При цьому Нігерія - великий виробник енергоресурсів. Вона входить до ОПЕК і входить до десятки країн світу з найбільшими запасами нафти.
по темі
Експерт показав протоколи ДТЕК, за якими компанія виводить десятки мільярдів гривень із країни
Президент Нігерії Бола Тінубу доручив негайно відкликати послів країни зі всіх світових держав. Відповідне рішення ухвалили після аналізу ситуації у нігерійських дипмісіях
Понад 7 тисяч мігрантів з Північної Африки прибули на італійський острів Лампедуза за останні два дні. Через це там оголошено режим НП
НЕК "Укренерго" не очікує, що протягом вересня-жовтня у системі буде брак електроенергії.
Правоохоронці затримали у Києві завербованого ФСБ нацгвардійця, який готував ракетні удари столичних ТЕЦ. Зрадником виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба завербувала у січні цього року