За цей сезон жителі Миколаєва в зоопарку зібрали близько 200 кілограмів пластикових кришечок.

Двісті кілограмів кришечок від пляшок зібрали відвідувачі миколаївського зоопарку. Акцію започаткували екоактивісти. На території закладу встановили спеціальну ємність. А відвідувачі, замість викидати пластикове сміття, накопичували його, аби допомогти ЗСУ. Як саме - знає Марина Михайловська.

Я вирішила приєднатся до акції "Кінбурн" і назбирати кришечки для наших хлопців.

Про акцію Єлизавета дізналася півроку тому. Відтоді не викидає пляшки просто так. Перед цим обов'язково відкручує кришечки і сумлінно їх збирає.

Єлизавета Холявко - учасниця акції:

Я десь півроку збирала ці кришечки. Казала всім: "не викидайте пляшку з кришечкою!" Я доєднала всю родину. І так я назбирала декілька кілограмчиків цих кришечок.

Одні з постійних учасників акції - юнати зоопарку. Знають самі і розповідають іншим, що пластик розкладається сотні років, тому важливо правильно його утилізувати.

Дмитро Альошкін – юннат:

Він зашкоджує природі, тому ми їх збираємо, щоб допомогти природі.

Микола з однодумцями до війни популяризував та проводив прибирання Кінбурнського півострову. Вже другий рекреаційний сезон заповідні території окуповані росіянами, але екоактивісти не припиняють просвітницьку роботу.

Микола Грубий - голова громадської організації:

Пластик має друге життя. Після минулих сезонів ми з херсонськими колегами робили лавочки, скульптури, таблички.

Тепер же збирання кришечок від пляшок може ще й допомогти українським захисникам.

Міла Юрченко - координатор громадської організації:

Кришечки спочатку вимиваються, бо вони не всі чисті. Вони сортуються по кольорам, по позиціям. Бо є перероблений пластик, є двічі перероблений. Потім вже відсортований переробляється.

Аби зібрані кришечки отримали друге життя, їх везуть на переробне підприємство до іншого міста.

Єгор Косоруков - директор Миколаївської дирекції АТ "Укрпошта":

Надішлемо їх нашим поштовим транспортом до Дніпра та відвеземо на переробне підприємство. Де вже з них зроблять все те, що буде реалізовано, і кошти від чого підуть на підтримку ЗСУ.

За цей сезон жителі Миколаєва в зоопарку зібрали близько 200 кілограмів пластикових кришечок. І продовжать це робити далі, адже ця ініціатива не лише зберігає довкілля, а й наближає перемогу.