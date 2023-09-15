Влада італійського острова Лампедуза запровадила надзвичайний стан через прибуття 7 тис. біженців з Північної Африки за добу. Про це повідомила Corriere della Sera.

Міграційні установи на острові переповнені, мігранти влаштовують бійки за їжу та воду. Вони намагаються втекти без оформлення, зокрема, перелазячи через паркани. Через людей, що втекли вчора, Німеччина призупинила добровільну угоду з Італією про прийом мігрантів.

Мер Лампедузи Філіппо Манніно попросив уряд Італії виділити два стаціонарні судна в гавані для перевезення мігрантів на континент.

За його словами, інфраструктура острова зазнає "нестерпного тиску" - місцева влада не може забезпечити біженців їжею, водою та житлом. Наразі кількість біженців на острові перевищує кількість місцевих мешканців.

"Європа не може кинути нас напризволяще", - заявив Манніно в інтерв'ю Corriere della Sera. Так він прокоментував відмову Франції та Німеччини прийняти квоти на мігрантів.

За даними МВС Італіїі, у хорошу погоду кількість біженців, що прибувають, зростає: лише у вівторок на узбережжя прибуло понад 5 тисяч осіб. Більшість їх підбирає у морі берегова охорона - люди переміщаються на ненадійних човнах і часто опиняються у воді.

Лампедуза - невеликий острів у Середземному морі за 205 км від Сицилії і за 113 км від Тунісу. З 2000-х острів перетворився на перевалочний пункт для нелегальних мігрантів з Африки, які припливають туди човнами. У 2015 році в одному з таких плавань загинуло понад 600 біженців.

За даними Le Figaro, більшість біженців, які прибули, - громадяни Судану та Еритреї, де тривають бойові дії. При цьому видання зазначає, що точне громадянство прибульців встановити важко, оскільки більшість із них заявляють про відсутність документів, щоб надалі дістатися Північної Європи.

Європейські чиновники стурбовані тим, що десятки тисяч африканців потрапляють на територію інших країн ЄС без оформлення біженства в Італії.

Під час свого обрання головою уряду восени 2022 року правий політик Джорджа Мелоні обіцяла покласти край масовій міграції.

29 червня Італія стала однією з країн, які утрималися від підписання угоди про поділ відповідальності за нелегальних мігрантів, яка накладала на країни зобов'язання розміщувати людей та надавати їм серйозну фінансову підтримку.

Однак з моменту обрання Мелоні міграційна криза лише посилилася, її критикують інші праві уряди Європи (наприклад, Угорщина та Польща). На початку місяця італійський уряд був змушений виділити Лампедузі 45 млн євро на вирішення кризи.