Ціна нафти Brent перевищила $93 за барель вперше з 16 листопада 2022 року [ Редагувати ]
На тлі ослаблення долара США листопадові ф'ючерси на нафту сорту Brent вперше з 16 листопада 2022 торгуються на лондонській біржі ICE Futures на рівні $93 за барель. Це на $1,12 (+1,22%) вище, ніж на закритті попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на нью-йоркській біржі подорожчали на $1,14 (1,29%) - до $89,66 за барель.
Напередодні Міжнародне енергетичне агентство опублікувало новий звіт, в якому йдеться про те, що очікуване зростання світового попиту на нафту на 1,5 млн барелів на добу (б/д) у другому півріччі 2023 року в порівнянні з першим півріччям перевищить пропозицію на 1,24 млн б/д.
У звіті йдеться, що пропозиція нафти відстає від попиту, що зростає, через що йдуть вгору ціни.
У серпні нафта російської марки Urals торгувалася в районі $70 за барель, що на $10 вище за цінову стелю, встановлену Заходом.
Нагадаємо, на початку червня країни ОПЕК+ домовились скоригувати загальний рівень видобутку нафти до 40,46 млн барелів на добу з 2024 року.
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