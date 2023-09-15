У Хмельницькій області лунали вибухи: повідомляють про роботу ППО [ Редагувати ]
У Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу сил ППО.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російських дронів-камікадзе у регіоні.
Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи та роботу ППО в області.
"В області було чути вибух. Працює ППО", - зазначив він.
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