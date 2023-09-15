Українські війська оволоділи Андріївкою - Генштаб [ Редагувати ]
Українські війська в ході штурмових дій на сході оволоділи Андріївкою Донецької області.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України в штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.
Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Андріївка наша". Однак згодом вона змінила текст повідомлення, та прибрала цю інформацію.
Військові з 3-тьої окремої штурмової бригади пояснили, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною, тривають серйозні та важкі бої.
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