Українські війська в ході штурмових дій на сході оволоділи Андріївкою Донецької області.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України в штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Андріївка наша". Однак згодом вона змінила текст повідомлення, та прибрала цю інформацію.

Військові з 3-тьої окремої штурмової бригади пояснили, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною, тривають серйозні та важкі бої.