Мінус півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати росіян за добу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні проти України вже перевищили 271 тисячу солдатів. Українські захисники за добу знищили півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 15 вересня 2023 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 271440 (+470) осіб ліквідовано,
- танків - 4612 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 8814 (+4) од,
- артилерійських систем - 5972 (+28) од,
- РСЗВ - 774 (+5) од,
- засоби ППО - 521 (+4) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4714 (+17),
- крилаті ракети - 1455 од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8492 (+34) од,
- спеціальна техніка - 889.
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