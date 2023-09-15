Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома - у селі Козин Київської області. .

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

Зазначається, що представника депутатської групи "Платформа за життя і мир" Нестор Шуфрич є фігурантом справи щодо російської шпигунської мережі, яку створили співробітник ФСБ рф та колишній народний депутат України Володимир Сівкович.

"За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", - йдеться у повідомленні Бутусова.