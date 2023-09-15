ЗСУ звільнилы Андріївку, повністю розбивши 72 бригаду окупантів [ Редагувати ]
Третя Окрема штурмова бригада зайшла в населений пункт Андріївка в Донецькій області, розбивши російську 72 окрему мотострілецьку бригаду.
Як повідомили у Телеграм-каналі бригади, 72 ОМСБр "розбита вщент".
"У результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки", – йдеться у повідомленні.
В Третій штурмовій зауважили, що в Андріївці та у населених пунктах поблизу тривають бої.
"Наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200-х, 300-х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом", – додали у бригаді.
Зазначається, що російська 72 бригада "неодноразово зазнавала вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше".
"Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу. Взяття та утримання населеного пункту Андріївка - наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу", – зауважили в бригаді.
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